Příměstské tábory v drtivé většině pořádají místní domy dětí a mládeže, ale také jiné zájmové organizace. V letošním roce byla ale jejich příprava poznamenána velkou nejistou kvůli vládním opatřením proti šíření nového typu koronaviru a poté i vlnou rozvolňování opatření, kdy nebylo jisté, zda se původně odvolaná opatření znovu nezavedou. Nakonec se tábory konají, volná místa mizela před očima. Největším organizátorem takových táborů je v Berouně Dům dětí a mládeže.

„Zájem o příměstské tábory je veliký. Nemyslím si ale, že by to bylo kvůli epidemii koronaviru, jedná se o dlouhodobější trend,“ reagovala ředitelka Domu dětí a mládeže v Berouně Petra Zavadilová s tím, že zbývají poslední volná místa a rodiče, pokud chtějí své dítě přihlásit, by neměli otálet. Volná místa jsou ještě na příměstském táboře s názvem Plastikový modelář a Výtvarný příměstské tábor – oba tábory začínají už v pondělí 13. července a trvají celý týden. Zbylé příměstské tábory jsou zcela obsazené.

I když mezi některými rodiči převládá obava kvůli možné nákaze a někteří rodiče své potomky z táborů odhlašují, organizátoři situaci uklidňují. „Jsme školské zařízení, snažíme se dodržovat rozdělení dětí do skupinek, měříme dětem při příchodu teplotu, je zvýšený dohled na mytí rukou a podobně. Stejně tak jsme upravili program. Snažíme se zbytečně nejezdit hromadnou dopravou, snažíme se být mimo civilizaci, v přírodě a nebo u nás budově. Pokud už je naplánován výlet, pak jsme objednali vlastní autobus,“ vysvětlila ředitelka Petra Zavadilová.

Pobytové tábory

Pokud se vaše ratolest na poslední chvíli rozhodla přeci jen odjet s kamarády na čtrnáctidenní pobytový tábor, pak i zde musíte jednat rychle. Nějaká volná místa totiž organizátoři hlásí ještě v srpnových turnusech.

„Nějaká volná místa ještě jsou, doporučuji ale již rozhodně neotálet. V případě potřeby nechť se mi rodiče ozvou, jsem v kontaktu s ostatními pořadateli, poradím,“ dodala Petra Zavadilová s tím, že veškeré potřebné informace včetně kontaktů najdou rodiče na webových stránkách Domu dětí a mládeže Beroun.

Tradičně největším pořadatelem letních pobytových táborů je Junák – český skaut. Téměř v každém okrese najdete skautské oddíly, které pravidelně letní tábory pro své členy zajišťují. Jejich počet bude i navzdory koronavirové epidemii zhruba stejný jako v loňském roce. Akorát se budou muset skauti „poprat“ s hygienickými nařízením.

„Vzhledem k epidemiologické situaci bude letos fungování táborů poněkud složitější, část činností, které běžně zvládají samy, je totiž dětem zapovězená. Půjde například o mytí kuchyňského nádobí nebo přípravu většiny jídla: tuto práci budou muset kvůli hygienickým pravidlům zastat dospívající a dospělí dobrovolníci, a pro táborové týmy tak bude provoz náročnější,“ uvedla Barbora Trojak, mluvčí skautů.