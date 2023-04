Medaile za odvahu. Školáci zastavili agresora s kladivem a dáma lupiče na útěku

Podobné omezení, jako se objevilo v pražském podniku, podle ní není na místě, i když jeho motiv chápe. „Sama mám děti, ale někdy se člověk pozastaví, co jiní rodiče svým dětem dovolí. Ale napsat si do restaurace, že by k nám neměly chodit nevychované děti, to by mě nikdy nenapadlo. Každý rodič má jinou výchovu a lze odpozorovat, že některé děti sedí v klidu a poslouchají, jiné zase ne. Po podniku běhají a občas se holt něco rozbije. Beru to ale jako součást podnikání, jsou to pořád jen děti,“ říká restauratérka a přemítá: „Občas se mimochodem chovají hrozně i dospělí."

Podobně to vidí i Jakub Nedvídek, provozovatel králodvorské restaurace Lavante, která sídlí ve Spojovací ulici. „Zákazníci jsou zákazníci, ať už k nám přijdou s dětmi, nebo bez. Skoro všichni tu máme děti, takže máme pro věc pochopení a víme, že někdy umí zlobit. V určité míře by rodiče měli zasáhnout, ale jak třeba usměrníte dvouleté batole? To jde občas velmi těžko," vysvětluje Nedvídek.

Záleží na dospělých, zda děti usměrní

Podobné sedmero pravidel by pochopil v provozovnách luxusnějšího typu. „Nebo třeba v takových restauracích, kde je jasné, že by si rodiče měli nejdříve rozmyslet, zda si tam s sebou brát děti," dodává podnikatel a připomíná, že Lavante je rodinným podnikem.

V berounské kavárně Gelaterie Bonté je situace jasná - jedněmi z klíčových zákazníků jsou tam právě děti. „Fungujeme i jako cukrárna, takže u nás jsou vlastně děti více než vítány," potvrzuje spolumajitel podniku Jan Mareš.

Nad krokem pražského bistra se ale zamýšlí: „Upřímně nevím, jakým podnikem jsou, ale pokud jde o lepší restauraci, kam si jdete dát šestichodové menu za hodně peněz, a lítají vám tam děti, tak chápu, že to může štvát. Na druhou stranu, když je to podnik jako náš, tak jsme šťastni, že tu děti máme."

Podle Mareše je především na uvážení rodičů, do jakého podniku děti vezmou. „Sám vím, kam se s mými dětmi rozhodnu vyrazit. Michelinská restaurace to určitě nebude, když to řeknu s nadsázkou. Je to tedy hlavně o rodičích - když moje děti zlobí, neignoruji to a snažím se je usměrnit," dodává Mareš.