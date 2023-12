Projekt nižborského školního časopisu začal po covidu. „Tehdy se děti nepotkávaly, na ničem společně nepracovaly. Atmosféra mezi nimi byla ponurá. Přemýšlela jsem, jak je dát zase dohromady, a shodou okolností paní ředitelka právě sháněla rodiče, kteří by se ujali nějakých kroužků ve škole. Nabídla jsem se, že bychom zkusili rozjet školní časopis,“ vzpomíná Strnadová, jejíž nápad podpořila i patronka čtenářské gramotnosti ve škole, spisovatelka Jana Poncarová.

Ročně vycházejí tři čísla, jarní, prázdninové a vánoční. Aktuální vánoční číslo bude v prodeji 19. prosince na vánočním jarmarku v Nižboru.

Časopis o třiceti stranách vychází v nákladu 80 až 100 kusů podle toho, jak se prodá předchozí číslo. Děti, které se na jeho tvorbě podílejí, ho dostanou zdarma, jinak stojí 50 korun a kupují si ho žáci i přátelé školy. Nabízejí ho učitelky ve škole nebo je k dostání v nižborské cukrárně.

S novinařinou není Michaela Strnadová profesně spojena. Z Nižboru dojíždí do Prahy, kde pracuje na ministerstvu pro místní rozvoj v oddělení kontroly. „Kontrolujeme projekty financované z evropských fondů. V práci často řeším nějaké spory, soudy, takže při práci s dětmi relaxuji. Je to můj koníček. A je vidět, že děti to baví,“ říká o pátečních schůzkách redakčního týmu šéfredaktorka, které je zároveň korektorkou a grafičkou.

Redaktoři od druhé do páté třídy

V začátcích navštěvovalo kroužek sedm šikovných dětí, letos v září už se jich přihlásilo sedmnáct. Nejvíce redaktorů je z páté třídy, pět dětí ze čtvrté, tři ze třetí a jedna žákyně ze druhé třídy.

„S fotografiemi nám pomáhají paní učitelky, které fotí různé akce školy. Reportáže, například když děti vaří, fotí rodiče nebo samy děti. Titulní fotografie nám fotí místní fotografka Bára Veretová, která vždy vymyslí hezkou kompozici. Má s námi trpělivost a fotí pro nás zadarmo. Na titulní straně jsou vždycky všechny děti, které časopis připravují,“ připomíná šéfredaktorka, která zavedla i rubriku Rozhovor s osobností. A výběr je zajímavý.

Před prázdninami byly děti na návštěvě u módního návrháře Osmanyho Laffity. „Každé z dětí vymyslelo dvě otázky, ze kterých jsem vybírala, aby se neptaly na to samé. Každý pak při rozhovoru položil svou otázku a zapsal si odpověď do notýsku,“ nechává Strnadová nahlédnout pod pokličku výroby časopisu.

Každé číslo má své téma, tím posledním jsou Pohádkové Vánoce. Všechno je zaměřeno na pohádky, tedy i rozhovor - s dcerou Františka Nepila, rodáka z Hýskova, který psal pohádky pro děti. Jeho dcera Helena Mevaldová žákům vyprávěla spoustu zajímavostí z jeho života a poskytla jim i krásné fotky. „Děti by ještě rády rozhovor s prezidentem, ale to nevím, jestli se nám podaří,“ přemítá Strnadová.

Součástí časopisu jsou i další pravidelné rubriky: o akcích v rámci školy Školní reportér informuje, recepty Pod pokličkou, tipy na zajímavé knížky Knihomol, Povídka, Tvořivá dílna, Kalendárium…

Maskotem Duhovky je Tečka

„Máme i rubriku Zábava, kde jsou křížovky, osmisměrky a soutěže, abychom zapojili děti z celé školy. Také Z deníku ajťáka, kde David Procházka píše třeba, jak se vytváří QR kód, jak fungují google mapy. David je šikovný, vytvořil i webové stránky Duhovky,“ dodává šéfredaktorka.

V další z rubrik Kudy kam se představují výlety, na kterých redakční tým pokaždé fotí maskota časopisu Tečku. „Maskota jsme vybírali v době prezidentských voleb, takže každý měl za úkol přinést svého kandidáta a proběhly demokratické volby. Děti zvolily Tečku, která s námi vaří i jezdí na výlety,“ připomíná šéfredaktorka.

Tečku vyrobila spolu s maminkou Žofka Kollárová, členka redakční rady, která má na starosti rubriky Máme rádi zvířátka a Křížovky.

Další z redaktorek je páťačka Eliška. „V prázdninovém čísle měl každý měl představit jednu zemi, téma bylo Kolem světa. Já jsem psala o Francii, zajímavosti i co se tam vaří. Na konci školního roku se konal Mezinárodní školní festival, kde každý nějakou zemi reprezentoval, uvařil i národní jídlo,“ vypráví Eliška, která napekla na festival s maminkou makronky a palačinky. „Bohužel makronky se nám v horku roztekly. Děti ještě u mého stánku stavěly ze špejlí Eiffelovu věž. Spolužáci Klárka s Ondrou uvařili mexické jídlo, kamarádka Lucka měla ve stánku polský přístav - bazének, kde děti lovily lodičky,“ popisuje Eliška.

Tým nižborského školního časopisu byl oceněn na Masarykově univerzitě v Brně, získal první cenu za nejlepší školní časopis v kategorii základní školy první stupeň v roce 2022 i 2023. Odměnou byly diplomy a deskové hry.

„Děti si chtěly hru zahrát a jeden chlapeček se mě ptal: paní učitelko, co to je fant a erotika? Bylo tam: dej fant nebo přines věc, která souvisí s erotikou… Až tehdy jsem si všimla, že na hře je uvedeno 18+,“ zakončuje Strnadová vyprávění humornou historkou.