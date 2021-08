„Okamžitě, jak děti nastoupily na distanční výuku, tak jsme se do prací pustili a snažili jsme se, až se vrátí, aby tu měly něco nového,“ konstatuje ředitelka školy Eva Drbalová.

Vzhledem ke stáří budovy se muselo improvizovat s osvětlením. „Jsou tu staré rákosové stropy, na které bylo prakticky nemožné přidělat osvětlení. Strop se tedy vyřešil podhledy z minerálního izolačního materiálu, kde byla umístěna světla s diodami. Nejen, že ty diody vypadají hezky, jsou i velmi úsporné,“ říká ředitelka.

Všechny rekonstruované třídy dostaly, nebo dostanou, moderní vyučovací pomůcky. Musela tomu ale předejít úprava elektroinstalace. „Učebny postupně vybavujeme dataprojektory. Neměli jsme je ve všech třídách, protože to nezvládala elektřina. Takže to tu bylo kompletně rozkopané, kdy se natáhla nová elektrika včetně datových kabelů. Až poté jsme mohli instalovat projektory.“

Ve škole se dočkala kompletní rekonstrukce i učebna informatiky. „Naše počítačová učebna se opravdu povedla. Za to jsem moc ráda. V tomto směru pomohl i nový nábytek a instalace veškeré kabeláže do podlahy. Máme tu 30 míst, což pojme celou třídu,“ upřesňuje ředitelka.

Nová učebna angličtiny dostala chytrou interaktivní tabuli. „Jde o dataprojektor, který umožní dětem v obrazu ručně pracovat s různými hrami například na nepravidelná slovesa. Funguje úplně stejně jako tablet,“ vysvětluje Drbalová.

Třída praktické výuky byla na přání žáků řádně oddělena od druhé jazykové učebny. „Opravujeme i třídu s cvičnými kuchyňkami, které budou nově opatřeny veškerým vybavením, co do kuchyně patří. Původně tady byly dveře, přes které se všechny pachy dostaly do vedlejší učebny angličtiny, když se tu vařilo. Děti si přály to změnit. V následujících dvou týdnech se tu nainstaluje vybavení.

“I když třídy dostávají nový a moderní vzhled, například původní dveřní zárubně zůstávají zachovalé. „Je to taková vize celého pedagogického sboru, na které jsme se shodli, že chceme zachovat původní tak zvaný retro vzhled chodeb, ke kterým patří i naše nádherné dveře,“ vysvětluje Drbalová.

S investicemi pomohlo i město. „Škola v takzvaných běžných výdajích, jako jsou opravy a údržba, průběžně dostala přes 7 milionů korun. Dalších 5 milionů se investovalo do zateplení půdy, úpravy kotelny a projektových dokumentací,“ uvedl k financování místostarosta Berouna Dušan Tomčo s tím, že se počítá s novou fasádou budovy a existuje také studie nové tělocvičny.