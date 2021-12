Sbírka probíhala od 29. listopadu do 10. prosince. Během tohoto období mohli zaměstnanci přispívat do předem připravených pokladniček u vstupu do jednoho ze čtrnácti výrobních závodů, včetně centrály společnosti v Praze. Za symbolickou částku 20 korun si mohli koupit papírové ozdoby ve tvaru srdíčka a ozdobili jimi k tomu určené vánoční stromky. Počet srdíček i výše daru přitom byla zcela dobrovolná. V kasičkách všech závodů se během dvou týdnů nastřádalo celkem 113 tisíc korun. Zbytek z celkové částky 872 tisíc korun věnovala Skupina Saint-Gobain.