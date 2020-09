Parkování v Berouně je dlouhodobý problém. Ve městě přibývá počet obyvatel, a to kvůli výhodné lokalitě blízko Prahy, navíc zde ponechávají své vozy i lidé z okolních obcí, do Prahy se pak vydávají vlakem nebo autobusem.

„Jsem z Hýskova, jezdím sem s maminkou na nákupy a také k lékaři. Zaparkovat tu je skoro nemožné. Maminku tak vysadím u lékařky a poté hledám místo. Velmi často parkuji až u sídla policie, i když tam bývá v posledních dnech také plno,“ řekla Markéta Veselá.

Situaci by mělo zlepšit další parkoviště P+R, a to poblíž toho současného, nacházejícího se pod dálničním mostem. Stavba by měla začít v říjnu, skončit by měla někdy v první polovině příštího roku.

„V současné době probíhá tendr, vybíráme dodavatele, který parkoviště postaví. Otevírali jsme obálky, nyní se dotazujeme a chceme odůvodnit některé položky, které se nám úplně nezdají. Jedná se o navýšení kapacity o cca 175 parkovacích míst a je zde počítáno i s menší rezervou pro další parkování, a to dejme tomu i na trávě, v případě, že by se v Berouně konala větší akce jako například hrnčířské trhy. Bavíme se o rezervě zhruba třiceti aut,“ konkretizoval místostarosta Michal Mišina.

Jakmile budou mít řidiči k dispozici místo, kde můžou ponechat své plechové miláčky, pak chce radnice přijít s dalšími opatřeními, které vycházejí z komplexní studie, kterou si město nechalo připravit. Jedním z navazujících kroků by mělo být zavedení jiné cenové úrovně pro parkoviště a parkovací místa, která se nacházejí blíže centru města.

„Další věc, kterou s tímto budeme nejspíše řešit, je rozvoj modrých parkovacích zón, tak, aby nám lidé, kteří jezdí za prací do Prahy, neparkovali v centru, aby více využívali autobusovou dopravu a podobně,“ reagoval na dotaz místostarosta města s tím, že v současné době se připravuje integrace dopravy, která by mohla, pokud vše bude pokračovat podle plánu, být spuštěna zhruba v polovině prosince.

„Na jednání jsem upozornil starosty okolních obcí, aby si domluvili a i zaplatili dostatečné množství autobusových spojů ze svých obcí, aby skutečně lidé nemuseli jezdit do Berouna auty. My se budeme aktivně snažit tyto auta zde nemít, chceme auta dostat pryč z centra,“ doplnil místostarosta Michal Mišina.

„Musíme řešit postupně, nechceme udělat to, co udělala Praha, když zavedla modré zóny, aniž by měla parkoviště P+R, integrovanou dopravu. Touto cestou jít nechceme, chceme aby vše bylo zvladatelné, jinak ten problém pouze posuneme o kus dále. Tak jako to udělala Praha nám před zhruba dvěma lety,“ dodal místostarosta.