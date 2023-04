Každý budoucí prvňáček bude do konce dubna vědět, kam v září nastoupí do školy, pokud tedy nedostane odklad. Dětí je rok od roku více a školy ve větších městech sice zatím plní třídy s přehledem, ale často do maxima – magickou hranicí bývá třicet žáků na třídu.

Pokud ovšem rodiče preferují menší kolektiv, i takové školy se dají najít. Příkladem je Základní škola Václava Hájka z Libočan na Tetíně. Počty dětí se tam pohybují kolem patnácti na třídu. Letos pro prvňáky otevřou jednu třídu a počítají přitom i s přespolními dětmi.

„Mohlo by to být kolem pěti nebo šesti míst, která nabídneme pro děti z jiných obcí, například z Berouna. Je pravda, že do poslední chvíle člověk neví – v některých případech budou rodiče žádat o odklady a další své děti hlásí na více škol, a pak se teprve rozhodnou, kam jej dají. Počty se tedy mohou změnit,“ říká ředitelka školy Ladislava Malířová.

I když je tetínské zařízení malotřídní základní školou, každý ročník tam vyučují zvlášť. „U tohoto modelu chceme zůstat i do budoucna. Je to určitě lepší, protože učitelka se může věnovat pouze jednomu ročníku. Nemusí například hodinu dělit na dvě části, kde někteří žáci pracují samostatně a dalším dětem se věnuje osobně. Je to vhodnější pro organizaci výuky, která bývá kvalitnější,“ vysvětluje Malířová a připomíná, že zápis na Tetíně se koná ve čtvrtek 13. dubna.

Podle zákona až třicet žáků ve třídě

Ve všech berounských školách se prvňáčci s rodiči dostanou k zápisům 14. a 15. dubna. Například v základní škole Wagnerova počítají, že otevřou tři třídy. „Ráda bych, aby byly po pětadvaceti žácích. Ale zákon hovoří jasně, což znamená, že musíme a velmi pravděpodobně budeme plnit až do počtu třiceti žáků na třídu. Čísla z matriky říkají, že se k nám přihlásí něco kolem sedmdesáti dětí. V tom ale ještě nejsou děti s loňskými odklady nebo třeba také děti, o kterých nemusíme vědět. Takže si myslím, že k zápisu přijde ještě o dvacet dětí více. Kolik jich v září skutečně nastoupí, se teprve uvidí,“ říká ředitelka školy Eva Drbalová.

Dochází podle ní i k případům, kdy rodiče vůbec netuší, že by měli své dítě k zápisu přivést. „Jde většinou o lidi ze sociálně slabších rodin, kteří kolikrát přijdou k zápisu až v posledním možném dni na konci dubna. Musíme je totiž shánět, protože třeba ani nevědí, že šestileté dítě musejí přivést do školy,“ dodává Drbalová.

Také v 1. Základní škole v Hořovicích očekávají, že otevřou tři třídy, a to zhruba pro 70 dětí. Zápis se tam koná v pátek 14. dubna. „Trendem u nás je, že děti rok od roku pozvolna přibývají. Zatím se nám ale daří třídy držet na počtu kolem 23 až 24 žáků,“ potvrzuje ředitel školy Radek Šumera.

Podobně jako v Berouně i v Hořovicích se předpokládá, že kvůli poměrně rozsáhlé výstavbě bytů počet dětí ve školách poroste. „Konkrétní čísla ještě nemáme, ale zřizovatel nyní připravuje studii, která by měla předpovědět, kolik dětí by mohlo v Hořovicích přibýt. Podle toho se rozhodne, zda se přistoupí k rozšíření stávajících škol, nebo ke stavbě nové,“ dodává ředitel.

Králův Dvůr až na konci dubna

V Králově Dvoře děti vyrazí k zápisům až 25. dubna. Ve městě jsou připraveni na to, že otevřou celkem pět tříd. A počítají s tím, že třídy zcela naplní. „Tři třídy by měly být v Jungmannově škole a dvě v Počaplech. V každém ročníku máme kolem třiceti dětí na třídu a u prvních ročníků to bude zřejmě podobné. Uvidíme ale, až jak dopadne zápis. Určitě se objeví nějaké odklady,“ říká ředitel obou škol Evžen Krob s tím, že do Králova Dvora jsou přijímány i děti ze sousedního Trubína.