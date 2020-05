ON-LINE reportáž ke koronaviru ZDE.

Epidemie nového typu koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19 zkomplikovala životy všech občanů. Výjimkou nejsou ani děti. Zatímco v předchozích letech do škol a školek mířily rodiny, aby byly u toho, když jejich ratolest vstupuje do další etapy života. Letos je vše zcela jinak. Žádné děti u zápisu a téměř ani žádní rodiče. Přihlášky totiž musí rodiče nebo zákonní zástupci prioritně posílat elektronicky, a to kvůli koronavirové epidemii.

Zápisy do mateřských škol v Berouně se uskuteční od osmého do čtrnáctého května. V tomto termínu je nutné doručit do školy přihlášku, kterou si rodiče mohou stáhnout z internetových stránek dané mateřinky. Doručit do školy ji pak mohou několika způsoby. Pokud rodiče či zákonní zástupci disponují datovou schránkou či elektronickým podpisem, pak pouze vyplní přihlášku a následně spolu s přílohami zašlou elektronicky do školy. U další varianty zůstává rovněž vyplnění přihlášky elektronicky, následně ji rodiče vytisknout a spolu s povinnými přílohami ji buď pošlou poštou, nebo ji zanesou přímo do budovy mateřské školy s tím, že zde bude připravená pro tyto účely schránka.

Místo potvrzení od lékaře stačí kopie očkovacího průkazu

Další možností je vyplnit přihlášku přímo v budově, ale pouze po domluvě s ředitelem školy. „Zákonní zástupci, jež nemají možnost si přihlášku elektronicky vyplnit a vytisknout, se mohou po dohodě s ředitelem školy dohodnout na osobním vyplnění přihlášky přímo v prostorách školy. Tato možnost je využitelná pouze po předchozí dohodě s ředitelem školy,“ sdělila na webu města mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

V Králově Dvoře a i v dalších městech a obcí je postup obdobný, veškeré informace najdou rodiče na webových stránkách mateřských škol a obcí. Rozdíly jsou pouze v konání zápisů. Například v Králově Dvoře startují zápisy už 4. května a potrvají deset dnů. Městská mateřská škola Hořovice přijímá přihlášky už od soboty 2. až do 16. května. Stejný termín zápisu má i mateřinka ve Zdicích.

Jednou z povinných příloh přihlášky ratolesti do školky je i kopie očkovacího průkazu. Zatímco v minulých letech musel příslušnou kolonku vždy potvrdit praktický lékař dítě, letos kvůli epidemii koronaviru stačí do školy zaslat kopii očkovacího průkazu.