Už za týden začnou v Berouně zápisy do prvních tříd. Kvůli vyhlášenému nouzovému stavu a vládou přijatých krizových opatření i v podobě zákazu volného pohybu osob na území České republiky se budou konat bez přítomnosti dětí. K zápisu nemusí ani rodiče.

Školní lavice. Ilustrační snímek

Jak informovalo město Beroun na svých oficiálních stránkách, zápisy budoucích prvňáčků do základních škol v Berouně se uskuteční konkrétně druhého a třetího dubna, a to vždy v čase od deseti do sedmnácti hodin bez přítomnosti dětí. K zápisům se nemusí ani dostavit rodiče.