Provoz plaveckých areálů a aquacenter patří mezi vůbec ty nejnákladnější co do spotřeby energie a vody. S krizí, která nyní zmítá Českem, se tak na trhu začínají objevovat nové technologie, jež mají pomoct s úsporami. S něčím takovým přišla také říčanská společnost Rewat, která svojí recyklační linku na bazénovou vodu úspěšně spustila v Berouně. Od nákupu zařízení si aquapark slibuje ušetření tisíce litrů vody a tím i miliony korun ročně. Návratnost nemalé investice, která vyjde na 5,5 miliónu korun, má být v tomto případě necelé dva roky.

Hygienici nemají jasno

Rewat je autonomní recyklační linkou pro úpravu bazénové vody, která funguje na fyzikálním a chemickém principu čištění. Dokáže tak z „šedé vody“ za pomocí takzvaného tangenciálního odstřeďovače odstranit pevné nečistoty a rovnou ji v další fázi s použitím koncentrovaného ozonu dezinfikovat. Protože je tento princip (a další jemu podobné) poměrně mladý, zatím se hygienici neshodují, jak se k věci stavět. I z tohoto důvodu dosud nemohla společnost Rewat uvést do provozu svůj prototyp ve zlínském plaveckém areálu, kde jej téměř před rokem představila pod značkou Ozontech.

Středočeši ještě mají šanci stihnout Milostivé léto a zbavit se dluhů

Tamní hygienici se zatím k zařízení nechtěli odborně vyjádřit a věc postoupili ministerstvu zdravotnictví. Nejasností je totiž skutečnost, že v době kdy současná platná legislativa vznikala, nebylo potřeba řešit zdravotní rizika při užití podobných technologií. „Oslovili jsme tedy ministerstvo zdravotnictví o metodické usměrnění této záležitosti. To nám odpovědělo, že požádalo Státní zdravotní ústav o zpracování zdravotních rizik a budou dávat dohromady metodiku, podle které budeme k podobným žádostem přistupovat,“ uvedla ředitelka zlínského odboru hygieny obecné a komunální Eva Javoříková.

Ozontech tedy spojila síly s říčanskou společnostní Lacus Technology a pod značkou Rewat své zařízení nabídly k vyzkoušení berounskému aquaparku. Na rozdíl od zlínských kolegů středočeští hygienici s uvedením do prozatím časově omezeného provozu souhlasili. Věcí se zabývají už půl roku. "Na základě prezentovaných podkladů, které hodnotily kvalitu upravené vody, jsme vydali souhlasné stanovisko k provozu této technologie za podmínky testování jakosti vody na výstupu ještě před jejím použitím. Po doložení vyhovujících vyšetření byl z naší strany provoz schválen na časově omezenou dobu do 30. dubna příštího roku,“ sdělila mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamounová.

Recyklovaná voda se tedy v berounském aquaparku průběžně vzorkuje a podle hygieniků jsou výsledky zcela v pořádku. „Své rozhodnutí tedy opíráme o fakt, že byly splněny veškeré legislativní požadavky na jakost vody dodávané do bazénu,“ dodala mluvčí.

Ušetří se tisíce litrů pitné vody a miliony korun

Princip úspory s pomocí zařízení Rewat spočívá v tom, že vodní centra běžně na ředění vody v bazénech používají pitnou vodu z řadu, jejíž cenu stanovují aktuální ceníky za vodné a stočné. Konkrétně berounský aquapark za takto použitou vodu zaplatí 5 až 6 milionů korun ročně včetně výdajů za její přečerpání a ohřátí.

„Díky našemu zařízení tuto ředící vodu nemusí brát z řadu a namísto toho se použije ta, co by za normálních okolností končila v čistírně odpadních vod. Během čistícího procesu ji nezbavujeme teploty, přečistíme ji do kvality pitné vody dle platné vyhlášky a vracíme ji do bazénu,“ objasnil jednatel společnosti Rewat Jaromír Kafka.

Video, foto: John Wick a ruští zabijáci. Keanu Reeves natáčí v Čechách Ballerinu

Zařízení tak v Berouně slibuje výraznou úsporu. V tomto případě zde napouští průměrně 86 kubíků vody denně s tím, že nejsilnější odběry co do počtu návštěvníků jsou až 131 metrů krychlových vody v jednom dni. „Pokud tedy vezmeme v úvahu tyto výkyvy, dokážeme se zařízením Rewat Max 100, které umí zrecyklovat 100 metrů krychlových vody za 24 hodin, pokrýt až 95 procent dní v roce,“ vysvětluje Kafka.

Recyklační linka byla v berounském aquaparku instalována za plného provozu a dohromady obsahuje kolem 1,2 kilometrů trubek. Minimální životnost je zhruba deset let a za čtvrtinu pořizovací ceny ji lze po této době generálním repasem prodloužit na další dekádu. V případě berounského aquaparku by se měla investice v prvních deseti letech vrátit až pětkrát a ušetří se kolem 20 tisíc metrů krychlových vody ročně. Berounská sportovní, která aquapark provozuje, technologii uhradí, až bude její provoz definitivně schválen.