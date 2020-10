Zatím ale nákaza v domově není. „Fungujeme v systému dvou skupin, jak bylo už před časem doporučeno,“ popsal, jaká další opatření domov využívá.

V berounském domově pro seniory vytvořili svůj pandemický plán, kde se řeší i otázka výpadku personálu. „Chystám se kontaktovat ředitelku střední zdravotnické školy, abychom se nějakým způsobem domluvili na případné spolupráci, kdyby bylo potřeba,“ podotkl Šimon.

Co se týká ochranných pomůcek pro seniory i personál, situace je oproti jaru jiná. „Pomůcek je dost, ministerstvo reagovalo na zvýšení nákladů při covidové situaci a vypsalo mimořádnou dotaci. Nakupujeme všechny ochranné pomůcky do zásoby,“ popsal Ondřej Šimon.

Ochranu klientů i zaměstnanců řeší i další domovy pro seniory v regionu. Tomáš Cipra, ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram uvedl, že pokud někdo trpí respiračním onemocněním, tak prostě nemůže do zařízení a jde na neschopenku. „Co se týká nás, tak občas máme problém dát dohromady směnu. Není to kvůli covidu, ale kvůli dalším respiračním onemocněním v tomto období. Myslím, že to do budoucna může být velká komplikace,“ řekl Deníku.

Zatím zvládáme, ale požádali jsme studenty na výpomoc. Taková je aktuální situace v Centru pro seniory Mělník. Uvedla to Drahomíra Pavlíková, ředitelka centra. „S nedostatkem personálu zatím problém nemáme. Pokud by ale třeba vypadlo pět lidí, už by to byla komplikace,“ řekla.

V rámci nouzového stavu má kraj možnost nařídit pracovní povinnost studentům, které může vyslat na výpomoc v oborech, na něž se mladí lidé ve škole připravují. O pomoc se zajišťováním péče o klienty domovů seniorů zatím požádaly dvě organizace.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve čtvrtek podepsala nařízení pracovní povinnosti vysílající po jednom studentském pomocníkovi do dvou organizací na Benešovsku. Krajský úřad v pátek dopoledne rozeslal dotazníky organizacím působícím v sociálních službách, aby z odpovědí zjistil, zda potřeba nasazení studentů do péče o seniory nebude masivnější. Odpoledne již úřad evidoval první požadavky.

Situace v domovech pro seniory v době koronaviru

- domovy pro seniory se připravují na výpadek pracovníků

- vypomoci mohou studenti zdravotnických a sociálních oborů

- některé domovy pro seniory své zaměstnance pravidelně testují

- ochranných pomůcek je oproti jaru dost, ale některé jsou stále velmi drahé