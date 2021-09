„Návrh jsem podal na poslední chvíli, protože jsme do poslední chvíle sbírali podpisy. Nicméně jej na prosincové zasedání podám řádně, tak jak se má, takže do rozpravy bude muset být připuštěn,“ uzavřel.

Starostka poté zahájila hlasování. „Apeluji na všechny zastupitele, aby se rozmysleli, zda jsou schopni na místě rozhodnout o takto složité argumentaci. Tím, že ty nové politické aspekty do této chvíle neznali,“ řekla.

„Volné návrhy, které se zařazují prostřednictvím zastupitelů, se napřed projednávají v radě a v ostatních orgánech města tak, aby byly podklady pro to, aby se mohlo zastupitelstvo adekvátně a informovaně rozhodnout,“ dodala starostka Soňa Chalupová (ODS). Podle té se navíc žádné nové skutečnosti, díky nimž by obecně závazná vyhláška nemohla platit, nevyskytly.

Ještě před hlasováním se přihlásil o slovo Ondřej Šimon, zastupitel za ČSSD a nezávislé kandidáty. „Protože je problematika velice složitá, měl by pan Zálom dát vědět alespoň s nějakým předstihem dopředu, abychom se nad tím mohli zamyslet a prodiskutovat to,“ uvedl Šimon.

Podle Záloma se totiž v této věci vyskytly nové skutečnosti, které by měly být zváženy a projednány. „Prosím tedy, abyste, jako demokraté, dovolili zařazení tohoto bodu,“ uvedl politik.

