Zastupitelé Berouna projednali jedenáct bodů programu

/FOTOGALERIE/ Veřejné zastupitelstvo města Beroun bylo řádně svoláno na středu 19. února. Tentokrát ale nikoliv do kulturního domu Plzeňka, nýbrž do velké zasedací místnosti na radnici. Netradiční byl i stanovený začátek jednání, a to v 16 hodin. A tak to velice dlouho vypadalo, že zasedat bude pouze zastupitel Emil Šnaidauf, jelikož on jediný přišel na pravidelný začátek jednání v 15 hodin.

Ze zasedání berounského zastupitelstva. | Foto: Pavel Paluska