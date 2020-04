Přední představitelé města Králův Dvůr schválili prodloužení trvání rozpočtového provizoria do konce června a také krizová opatření města.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

Starosta města Petr Vychodil už dříve sdělil, že prodloužení rozpočtového provizoria nebude mít vliv na investiční akce. „Vše máme schválené z roku 2019 a také již pod smlouvou,“ řekl Petr Vychodil.

Zasedání zastupitelstva se ovšem neuskutečnilo podle tradičních procesů. Kvůli pandemii byly vůbec poprvé využité moderní technologie. Zastupitelé jednali pomocí videokonference. A podle starosty města si jednání pochvalovali.

„Tento způsob jednání měl u zastupitelů velmi pozitivní odezvu. Celkem se ho zúčastnilo šestnáct ze sedmnácti členů zastupitelstva. Každý z nich seděl doma u svého počítače. Jedna zastupitelka se omluvila,“ sdělil Petr Vychodil a jedním dechem k online schůzi dodal: „Není historicky první jen v Králově Dvoře, ale v berounském regionu a možná i v České republice.“

V současné době se mohou zasedání uskutečnit podle ministerstva vnitra pouze ve výjimečných případech – jedním z nich jsou opatření nutná proti šíření nemoci Covid-19. „Typickým příkladem situace, kdy by zasedání bylo třeba konat, je volba nového starosty či místostarosty v případě, že by jejich funkce nebyly obsazeny či by došlo k tomu, že by tyto osoby nemohly své funkce vykonávat například z důvodu karantény,“ napsalo ministerstvo vnitra.