O jak moc citelný zásah do rozpočtů se jedná, není zatím jasné. V Králově Dvoře již zastupitelé pokrátili dříve přidělené sportovní a kulturní dotace.

Mnohá města počítala při sestavování rozpočtu na letošní rok s mírným útlumem české ekonomiky, ovšem že Česko zasáhne takováto pohroma v podobě pandemie nového koronaviru a stát bude nucen vyhlásit nouzový stav včetně domácí karantény a zákazy cestování, to zcela nikdo nečekal.

Na vzniklou situaci tak musí reagovat řada měst a obcí v celé České republice. Na jedné straně obcím vznikají další výdaje za pořízení dezinfekcí a ochranných pomůcek, k tomu všemu se musí také smířit s nižší daňovou výtěžností a tudíž i menším přísunem peněz do obecních pokladen. A čím déle bude trvat návrat do „normálního“ života, tím větší to budou pro obce finanční ztráty. Zastupitele tak čeká nelehký úkol – budou muset najít shodu, kde ušetřit peníze a tudíž, které investiční projekty budou muset posečkat.

„Mluvíme a bavíme se o tom. Snažíme se shromažďovat informace, chceme mít dostatek podkladů a výhledů a podobně. Až poté se budeme moci detailněji bavit. Tématem to bude také na dalším zasedání zastupitelstva. Nejpozději do června bychom v tomto chtěli mít jasno,“ nechal se už před časem slyšet místostarosta Berouna Michal Mišina. Podle mluvčí berounské radnice Jitky Soukupové se podklady pro červnové jednání zastupitelů stále připravují.

Podobně jsou na tom také v Hořovicích, i zde plánují úpravu rozpočtu zhruba v polovině roku. „Předpokládám, že minimálně už nyní v pololetí budeme muset opravit rozpočet města o šest milionů korun na příjmech. Jakých projektů se omezení dotkne, zatím nedokáži říci, to budeme muset projednat. Budou se muset seškrtat investice, to je bez debat. Situace se rozhodně podepíše na dalším rozvoji města. Vidím to předběžně tak, že v roce 2021 se žádný zásadní rozvoj města konat nebude. A čím déle vše potrvá, tím bude situace horší,“ vysvětlil starosta Jiří Peřina.

V sousedním Králově Dvoře už zastupitelé zasedali, a to zcela výjimečně ve velkokapacitním stanu, který město už řadu let využívá pro konání akcí v areálu zdejšího zámku. A zastupitelstvo se mimo jiné možnými dopady pandemie koronaviru zabývaoi a nakonec schválilo pokrácení sportovních a kulturních grantů o jednu dvanáctinu z celkové částky přidělené městem.

„S některými kluby a spolky jsme v kontaktu. Uvědomují si, že nestihnou kvůli nynější situaci vyčerpat dotaci,“ uvedl místostarosta města Josef Antoniv na zasedání, s tím, že právě jednou z hlavních podmínek dotačního programu je podpora činnosti.

„Je potřeba krátit všem stejně. Ovšem sportovci, kterých se toto nejvíce negativně dotkne, jsou hokejisté. V září a říjnu se budu snažit, aby ta jedna dvanáctina jim byla navrácená,“ sdělil starosta Petr Vychodil.