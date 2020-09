Pod petici, která si mimo jiné klade za cíl zvrátit sloučení Mateřské školy Vrchlického spolu s Mateřskou školou Pod Homolkou, se podepsaly zhruba tři stovky lidí.

„Čtrnáctého července byla paní Zuzanou Machovou na městský úřad doručena petice proti sloučení mateřských a také základních škol. Celkem se pod petici podepsalo 314 lidí, z toho čtyřicet není z Berouna. Vyústění této věci bude až po jednání zastupitelstva, které je nejvyšším orgánem. Konečné stanovisko k tomu tak není,“ reagoval na dotaz Berounského deníku místostarosta města Dušan Tomčo, pod kterého školství ve městě spadá.

O sloučení mateřských škol defakto rozhodli zastupitelé na svém posledním zasedání, kdy byly navíc částečně představeny legislativní kroky vedoucí ke sloučení zmíněných předškolních zařízení.

„Na základě tohoto rozhodnutí městský úřad a odbor školství připravuje jednotlivé legislativní kroky,“ vysvětlil místostarosta města Dušan Tomčo s tím, že případné zvrácení rozhodnutí bude otázkou následujícího jednání zastupitelů města.

Rada města po červnovém zasedání tímto úkolem pověřila Simonu Boldi, vedoucí Odboru školství a volnočasových aktivit Městského úřadu Beroun.

Zástupný důvod?

Vedení berounské radnice za tento krok schytalo na červnovém zasedání zastupitelů, ale také v diskuzích na sociálních sítí kritiku. Podle odpůrců sloučení zmíněných mateřských škol a také berounské opozice se jedná pouze o zástupný důvod. Ředitelce Mateřské školy Vrchlického Haně Hrabákové končil k poslednímu dni června její šestiletý mandát.

Vedení radnice se rozhodlo vypsat konkurzní řízení, do něhož se přihlásily dvě uchazečky, včetně současné ředitelky. Ta nakonec těsným rozdílem řízení vyhrála a konkurzní komise doporučila její jmenování. To ale rada neudělala a rozhodla o sloučení zmíněných mateřských škol, v červnu pak toto posvětila i většina zastupitelů.

Opozici by dokázala řešení přijmout, ale líbí se jí styl komunikace. „Nejde mi o to zvrátit rozhodnutí rady města, ale jakým způsobem odůvodnila své rozhodnutí a jakým způsobem prezentuje své rozhodnutí. Považuji to za křečovité a hledají pouze důvody, jak odůvodnit své rozhodnutí. To je předmětem tohoto sporu. S takovými praktikami těžce nesouhlasím,“ reagoval opoziční zastupitel Ondřej Šimon s tím, že pokud město uvažuje o sloučení školek, pak by mělo nejdříve představit nějakou koncepci.

Vedení radnice se ale hájí, neudělalo nic protizákonného a navíc v Berouně již ke sloučení škol došlo. „Jeden z motivů je vyrovnání kvalit vedení mateřských školek. Protože jako město jsme odpovědní za všechny mateřské školy, které máme jako zřizovatel v gesci. Sledujeme také jejich kvalitu i mezi sebou. Mateřské škola Vrchlického v některých parametrech zaostávala. Nelze ani opomenout ani hledisko zlepšení organizace a také financování. Dojde k šetření nejen peněz z městského rozpočtu ale i státních,“ nastínil místostarosta Dušan Tomčo.

Stručné shrnutí:



Pod petici se podepsalo nakonec 314 lidí, čtyřicet z nich nemá přitom trvalý pobyt ve městě.



Počet obyvatel Berouna je k 1.1. 2020 18 534 lidí, z toho mužů nad 15 let je 7 222, žen pak 8 188.



Petice byla na úřad doručena 14. července.



Zastupitelstvo ji bude projednávat na zasedání ve středu 16. září od 17 hodin v KD Plzeňka.