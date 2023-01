Město si už v červenci loňského roku nechalo vypracovat právní stanovisko od berounské advokátní kanceláře Tenkrát a Šocová, podle kterého jsou šance Berouna získat od někoho náhradu škody mizivé. Především proto, že firma Siacity zanikla a od doby, kdy přístřešky dodala, uběhla dlouhá doba. Vše se znovu řešilo na posledním zasedání zastupitelstva. Opoziční zastupitel Martin Veselý (Beroun sobě) se vedení města ptal, zda se zabývali možností vymáhat škodu i po jiné osobě, která by mohla být za stav zodpovědná. Podle místostarosty Michala Mišiny (ANO) bylo požadavkem radnice, aby právní analýza zjistila i tuto eventualitu.

Autobusové nádraží v Berouně chátrá. Najít viníka bude zřejmě problematické

Veselý poté otázku upřesnil, když se zeptal na případnou odpovědnost úřední osoby, která měla mít na starost dohled nad stavem přístřešků. „Zodpovědnost máme nastavenu na základě pravidel, podle kterých se přístřešky měly kontrolovat. Kdyby se kontrola prováděla pravidelně (…), tak k tomu vůbec nemuselo dojít. Už po dvou letech bychom zjistili, že jsou zrezivělé, jak je to patrné na Google Street View z roku 2017,“ řekl Veselý. Ani následná debata však nepřinesla jasné stanovisko, kdo měl kontroly zadávat či evidovat. Podle vedení města bude nezbytný právní rozbor smluv.

Rezivějící autobusové nádraží se opravuje. Město nebude vymáhat vzniklou škodu

Správa tehdy nových přístřešků byla totiž předána Technickým službám Beroun, které ale zanedlouho převzala společnost AVE. A je nejasné, kdo se měl dále o kontrolu stavu přístřešků starat. „Budeme se muset podívat, jestli je ve smlouvě k předání zanesena povinnost, aby stav přístřešků kontrolovali, nebo zda se tam nedostala a zůstala někde na městě. V tuto chvíli nelze říci, kdo to tehdy byl nebo kdo to měl dělat do budoucna,“ uvedla starostka Soňa Chalupová (ODS).

Otázku, kdo a jakým způsobem měl kontrolu stavu konstrukcí na starost, by vedení města mělo zodpovědět na příštím zasedání zastupitelstva v březnu.