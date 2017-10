Závodníci letos poprvé neplatí startovné

Králův Dvůr /FOTOGALERIE/ – V Králově Dvoře se v sobotu 28. října poběží další ročník silničního běhu Králodvorský čtverec. Stejně jako uplynulé ročníky, tak i ten 19. si nenechají ujít desítky amatérských i profesionálních běžců.

Tradiční sportovní akci pořádá Městský úřad Králův Dvůr společně s místními a berounskými organizacemi. „Loňské vítězství bude v sobotu obhajovat Luboš Gaisl, který na zdolání trati potřeboval čas 33.37 minuty. Traťový rekord drží český reprezentant Milan Kocourek z AK Kroměříš. Ten v roce 2011 závod zaběhl za 30.56 minuty,“ uvedl pořadatel Králodvorského čtverce Antonín Svítil.



Běžci se utkají o putovní pohár starosty Králova Dvora. Svůj pohár budou mít i veteráni. „Ten byl v loňském roce v ohrožení. Kdyby závod vyhrál Jiří Miler, tak by ho získal do trvalého držení. Nestalo se tak ale. Třetí putovní pohár máme připravený pro ženy. V této kategorii bude loňské prvenství obhajovat Jana Klimešová,“ vysvětlil Antonín Svítil.



Hlavní závod se běží na pět okruhů a každý z nich měří 2050 metrů s náběhem 200 metrů po startu. Celkový vítěz získá po doběhu věcnou prémii.



Závod se už tradičně pořádá na počest vzniku samostatné Československé republiky. Start první kategorie je v 10 hodin. V tento čas startují děti. Hlavní závod mužů a žen začne ve 12.30 hodin. Všechny starty se uskuteční v ulici Popelky Biliánové. Doběhy všech kategorií budou před bývalou restaurací U Kouckých v Králově Dvoře.



Dětské trati pořadatelé uzpůsobí věku dětí. „Z převážné části trať povede okolo zdejšího parku. Svůj závod budou mít tradičně i předškoláci ve věku do tří let a do 4,5 let, na které čeká sto a dvě stě metrů. Ti startují v 11.10 hodin. Prezentace závodníků bude v budově králodvorské radnice už od 8.30 hodin. Uzávěrka jednotlivých přihlášek je patnáct minut před daným startem,“ vysvětlil Antonín Svítil.

Letošní novinkou Králodvorského čtverce je startovné zdarma. Nikdo ze závodníků, ani z řad dospělých, neplatí startovné.