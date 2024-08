„Máme Berounsko moc rádi. Koupaliště ve Zdicích je hezky rozlehlé, není tady mnoho lidí, a proto se nám tady líbí,“ svěřila se nám na koupališti žena z Prahy, která zde hrála s manželem badminton.

Koupaliště, které má otevřeno od června do září od 10 do 19 hodin, jsme navštívili s redakčním fotoaparátem a vyzpovídali zdejší plavčíky. Letos řešili naštěstí jen jeden úraz, kdy si 23. července zhruba osmiletá holčička rozsekla hlavu, když uklouzla u skluzavky v malém bazénku. Musela jet do nemocnice na šití.

„Ponejvíce tu řešíme vosí žihadla. Letos je opravdu hodně vos,“ postěžoval si plavčík Adam, který zde pracuje druhým rokem. Jinak studuje na Střední odborné škole v Hlinkách. Koupaliště je otevřené jen v případě hezkého počasí, například v pondělí 5. srpna bylo zavřeno. Podle něho by se návštěvníci měli nejprve podívat na internetové stránky koupaliště, kde zjistí, jestli je otevřeno.

Koupaliště ve Zdicích netoleruje kuřáky, podnapilé nebo opalování nahoře bez | Video: Jana Hájíčková

Adam dohlíží nejen na koupající se v bazénu, ale také na skluzavky, jejichž provoz se po hodině mění. „Je to kvůli bezpečnosti, dopadová plocha je blízko sebe. Hodinu je v provozu červená, potom hodinu žlutá skluzavka. Na červenou se smí od deseti let a na žlutou od sedmi,“ dodal Adam, který má na starosti i pořádek.

„Kuřáky odesílám na speciálně vymezené místo u převlékacích kabinek vzadu. Nesmí se zde kouřit mezi dětmi. Také musíme vykázat podnapilé osoby, kterých je v horkých dnech docela dost. A nesmí se zde opalovat nahoře bez, takže dámy požádáme, aby se oblékly,“ vypočítal plavčík.

Na internetu v recenzích si návštěvníci stěžují na dlouhé fronty u občerstvení. „Musím jim dát za pravdu. Když je více lidí, tak jsou fronty opravdu šílené. Je problém v tom, že koupaliště je městské, ale provozovatelé tří stánků, které tady máme, jsou soukromníci. Do stánků chodí obsluhovat jen v případě, že se jim to vyplatí. Zrovna dnes má otevřeno jen jeden stánek,“ popsal Adam.

Podle dalšího plavčíka letos koupaliště Zdice zainvestovalo do opravy dna bazénu. „Zmenšila se hloubka, ale dá se dobře čistit. Předtím byla údržba složitá a museli ho čistit potápěči. Lidé nám do něj nosí písek z volejbalového hřiště, a tak se dno zanáší,“ uvedl plavčík Tomáš, který též studuje Střední odbornou školu v Hlinkách.

Pro plavčíky je také velmi nepříjemné vyhazovat lidi, když končí otevírací doba. „Někteří lidé nechápou, že musí odejít, když se zavírá v 19 hodin. Klidně by tady seděli. Je to pro mě nepříjemné, je vyhazovat,“ rozloučila se plavčice Lenka. Vstupné od 16 do 19 hodin je zde zlevněné, pro dospělého stojí 90 korun a pro dítě od 6 do 15 let 60 korun.

Ceník na koupališti ve Zdicích: