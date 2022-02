Při zvládání pandemie se zdravotníci prakticky každý den staví do první linie, kdy se starají přímo o covidové pacienty nebo poskytují akutní péči lidem, kteří jsou přijímáni do nemocnice jako covid pozitivní. Jejich píli a odhodlání například ocenil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, jehož zástupci do obou regionálních nemocnic přivezli dárkové kosmetické balíčky.