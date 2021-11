Růst cen elektřiny a plynu se dotýká prakticky každého odvětví lidské činnosti. Co se týče například aquaparků či zimních stadionů, které bývají v zimních měsících hojně navštěvované, ty také nezůstanou ušetřeny. Jak moc cena vstupného vzroste, závisí především na provozovateli, který je v případě berounských zařízení město Beroun.

Antonín Marx, ředitel Berounské sportovní, která městský aquapark a zimní stadion provozuje, zatím nemůže upřesnit, jak a zdali se bude vstupné do bazénu či veřejně bruslení zdražovat. „Zatím přesně nevíme, jak se u nás situace promítne. Momentálně neznáme nové ceny za energie na příští rok. Město Beroun pravidelně soutěží ceny energií na burze a do celého toho balíku spadáme i my. Uvidíme tedy, jaká bude výsledná cena elektřiny a plynu,“ uvedl Marx.