Stavební povolení získali ještě v zimě a březnu se konečně s kolíky a provázkem sešli na místě, aby vymezili prostor, kde altán vznikne. Vykopání základů zajistil najatý bagr. Ale i studenti si museli vyhrnout rukávy. Pustili se například do betonářských příprav, s nimiž jim pomohli i tělocvikáři.

Nakonec ale s betonem přijeli profíci z regionu. „Povedlo se nám totiž vyjednat spolupráci s firmou Českomoravský beton, která také formou daru základovou desku vylila, a tím nám ušetřila nejen spoustu peněz, ale i času. Jakmile beton dostatečně ztuhnul, místo jsme vyčistili a zrekultivovali. Hodně pomohl i náš školník Petr Šaman, který ochotně poradil a mimo jiné také autem jezdil, kam bylo potřeba,“ vzpomíná student.

Festivalové lavičky se stoly

Sehnat řemeslníka je v dnešní době výzvou, tesaři tak mohli na místo dorazit až na konci dubna. „Deska tu čekala asi měsíc a půl, než jsme se mohli posunout dál. Tesaři z Arx Trade z Dražkovic u Pardubic si altán zaměřili a společně jsme doladili konfiguraci. Například jsme na stranu směřující do ulice umístili uzavřené zábradlí, které nyní vytváří příjemné soukromí a zároveň pomáhá zmírnit průvan,“ líčí Chudý.

Současné provizorní posezení brzy nahradí festivalové lavičky se stoly, aby se do altánu při možném venkovním vyučování vešlo kolem třiceti lidí. „Tesaři přidali i extra sloup, takže konstrukce v pohodě unese velkou výukovou tabuli. Ještě zbývá naistalovat zásuvky a ledkové osvětlení, to už bude zase na elektrikáři,“ vysvětluje student.

K posledním pracím patřil přístupový chodník, který společně dokončili tuto středu. Předtím ještě zasadili zeleň u plotu areálu, na tom se podíleli i studenti prvního ročníku. „Teď zbývá dokončit terénní úpravy kolem, aby bylo vše připraveno na slavnostní otevření za dva týdny,“ připomíná Ondřej Chudý.

Ještě není ale zdaleka hotovo. V místě totiž zbývá dodělat prostor pro workout a pingpongový stůl. Mladí projektanti tak budou do školy docházet i o prázdninách, aby dílo dotáhli do cíle do začátku příštího školního roku.

Mezitím, co stavba vznikala, si čtvrťáci BibiánaThomková a Josef Pokorný odskočili k maturitní zkoušce, kterou úspěšně složili.

Zajímavé i nepříjemné zkušenosti

Všichni se shodli na tom, že si na projektu nejvíce cení zajímavých a rozmanitých zkušeností i dobrého pocitu z hotového díla. „Byly to hodiny a hodiny rozmýšlení, diskusí, shánění, domlouvání, manuální práce i hledání kompromisů, a ne vždy to bylo příjemné. O to více jsme šťastni, že se to povedlo postavit, protože ne všichni tomu věřili,“ dodává student.

Zástupkyně ředitele školy Hana Fechtnerová, která na práci týmu dohlížela a v mnohém mu pomohla, na adresu studentů nešetří chválou. „Pro nás je úžasné vědět, že tu máme takto šikovné mladé lidi. Je to obrovská zkušenost pro všechny – pro ně i pro nás. Jsem na ně moc pyšní,“ říká pedagožka.

Na půlmilionový projekt postupně přispěli různí dárci i finančními částkami. Mezi nimi byly například Nadace Tipsport, město Králův Dvůr či Nadační fond Letorosty. „Nakonec přišla i velká peněžní injekce od Středočeského kraje v podobě 250 tisíc korun,“ dodává Fechtnerová s tím, že projekt navíc rozhýbal další investice a například internát, který sídlí v areálu školy, by se měl dočkat nových oken.