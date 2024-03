Šárka Mottlová z obce Železná je žena činu. Nelíbilo se jí, v jakém stavu je zdejší dětské hřiště. Obec neměla dostatečné finanční prostředky k rekonstrukci a hrozilo jeho uzavření. Zažádala si tedy o grant a pokouší se hřiště opravit. Do oprav se jí podařilo zapojit i sousedy. A nejen to. Pořádá pro ně i kulturní akce.

Šárka Mottlová se do Železné přestěhovala s manželem před třemi roky z Prahy. Bydleli v bytě a jelikož čekali rodinu, toužili po domku se zahrádkou. „Sousedé z Železné ale nebyli příliš nadšení, že se jim staví v obci novostavby a stěhují se sem lidé,“ vzpomíná Šárka. Jelikož se živila jako sportovní trenérka, v obci jí chybělo sportovní zázemí. Zúčastnila se místního zastupitelstva, kde zjistila, že obec je zadlužená.

„Bývalé vedení obce muselo vrátit finance ze špatně užitého grantu. Dosud tedy obec splácí dluhy a ještě dlouho bude. Tudíž finanční prostředky obce jsou velmi omezené,“ popsala Šárka. Tehdy se ale na ni obrátily sousedky z Železné, které prodaly byt a rovněž by si zde přály nějaké sportovní zázemí. „Z prodeje bytu věnovaly na výstavbu 30 000 korun. Tak jsme se sousedy pustili do práce a tím to všechno začalo,“ usmívá se odhodlaná žena. Za tyto peníze pořídila drobnou sestavu na workoutové hřiště, kterou společně se sousedy po domluvě s obcí postavili vedle místního dětského hřiště. Jak ale její syn Ondra rostl, zjistila, že s ním nemá kam chodit na dětské hřiště.

Workoutová sestava, kterou zaplatily obyvatelky Železné.Zdroj: Deník/Jana Hájíčková

„Prolézačky byly zrezivělé a pod nimi kamení, takže při pádu hrozilo ošklivé zranění. I paní učitelka z mateřské školy si postěžovala, že nemá s dětmi kam chodit na hřiště. Navíc mi v obci chybělo místo, kde by se místní setkávali a vyměňovali si zkušenosti,“ popisuje Šárka, která se rozhodla, že se pokusí získat grant a zrekonstruovat dětského hřiště. Společně se svojí maminkou sepsala žádost do Domu zahraniční spolupráce (DZS) na grant pro mladé do třiceti let s názvem Evropský sbor solidarity – solidární projekty.

„Měli jsme velké štěstí, že se nám podařilo získat grant hned napoprvé. Dostali jsme 8 000 eur. Máme rok na to, abychom peníze využili. Velkou výhodou je, že nemusíme dokládat účtenky, co jsme přesně nakoupili, protože jak se hýbou ceny, je těžké dopředu plánovat, kolik co bude stát. Pouze zasíláme výsledky, jak jsme v práci pokročili. Během dubna sem přijede gestorka projektu z DZS se podívat, jak se nám v projektu daří. Do obnovy jsme zapojili celou obec, aby se k tomu místní vyjádřili, co by si tam přáli, a aby si toho vážili,“ podotkla maminka na mateřské dovolené, která nyní pečuje o tříměsíční Anežku.

Na hřiště svolala Šárka místní a diskutovali o tom, co na hřiště pořídit. Někdo si přál, aby tam zůstalo kamení. S čímž Šárka nesouhlasila a vysvětlila místním, že umělý povrch je pro děti mnohem bezpečnější. Posléze jí dali zapravdu. „Také jsme se domluvili na brigádách, kdy si každý donesl štětce, já jsem nakoupila občerstvení, barvy, a atrakce jsme brousili a natírali. Některé jsme ale museli vyměnit úplně. Lidé zde nebyli zvyklí se scházet a komunikovat, takže jsem měla velkou radost, jak si při práci začali rozumět. Když jsme pleli zeleň, tak si zase každý donesl lopatu apod. Ušetřili jsme i za výstavbu pískoviště, kdy nám lidé pomohli sehnat kulatiny, hasiči nám je nařezali a umístili na své místo. Nakonec nám starosta obce pomohl nakoupit písek. Zatím jsme utratili 6000 eur a ještě nás čeká osadit hřiště zelení, připravit edukační plakáty, nástěnku a namořit altánek. Také bychom rádi pořídili na hřiště drobné kontejnery na tříděný odpad, protože v obci není kontejner na plasty a musíme je vozit do Prahy,“ prozrazuje Šárka.

Všimla si ale, že místní omladina se nudí a nechová se hezky k veřejnému majetku obce, například čmárali na betonovou budku u dětského hřiště. Pozvala tedy zkušeného umělce , který učil omladinu sprejovat, a přitom budku pomalovali. „Byl tady v listopadu a od té doby ji nikdo neponičil a krásně prostor rozsvítila,“ usmívá se maminka. I omladiny se ptala, co by si v obci přála. Ráda by jim vyhověla, ale chce, aby také mládež přiložila ruku k dílu.

Šárce Mottlové se podařilo do opravy hřiště zapojit i sousedy.Zdroj: se svolením Šárky Mottlové

Společně s dalšími čtyřmi lidmi, konkrétně se sousedkou ze Železné, bratrem a kamarády z Prahy založila obci internetové stránky zeleznasousedska.cz, které jsou propojeny i s facebookovou skupinou, kde informuje místní o akcích, jenž jednou měsíčně společně pořádají. Vzájemně se informují, když někdo shání oblečení na děti a jiný už je nepotřebuje, nebo někdo potřebuje něco na zahradu, případně nějakého řemeslníka.

„Také chystáme čarodějnice, den dětí, letní kino a mnoho dalšího. Je skvělé, když se lidé sejdou a poví si, co je těší a trápí,“ říká Šárka, které už se několik lidí z obce ptalo, zda by nechtěla být starostkou. „Vzdělání bych na to měla, ale bojím se práce s lidmi,“ kroutí hlavou Šárka. Přitom právě práce s lidmi jí jde výtečně. A v hlavě už nosí další nápad. Až dokončí dětské hřiště, ráda by se pokusila v obci vybudovat sportoviště, kterých je podle ní v kraji velký nedostatek. Vede totiž pro děti lekce akrobatického rock and rollu a musí dojíždět do Hýskova.

Nicméně by ráda byla svým přístupem vzorem i pro další obce, že se nemá čekat se založenýma rukama. „Věřím, že grant mohou získat i další zájemci,“ uzavřela.