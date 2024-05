Těžké chvíle prožívá majitelka srbského campu Pavla Horáčková. „Od 8. do 12. května jsem měla camp plný, jednalo se zhruba o stovku lidí, kteří si přijeli odpočinout do krásné přírody. Jenže si stěžovali na nepřetržitý hluk ze stavby. Chápu, že se musí trať opravit, ale proč dělníci pracují i v noci a ráno v šest vrtají včetně svátků? Už jsem na ně o půlnoci volala policii. Když bagrují a vysypou první lžíci do vagonu, je to neuvěřitelný hluk. Bohužel se s nimi nedá domluvit. Jestli to bude trvat dva roky, tak je to pro mě likvidační, protože musím platit nájem. Lidé se ale v campu chtějí vyspat a po špatných recenzích už nikdo nepřijede. Sice jsem od obce dostala slevu 20% na nájem, ale tu dávám klientům,“ postěžovala si Horáčková, která se vypravila i na schůzku se zástupci Správy železnic a stavebních firem Elektrizace železnic a Swietelsky Rail CZ.

„Odpověděli mi, že budou pracovat podle potřeby. Že opravit se to musí. Už jsem volala hlukoměřiče, aby v noci změřil hluk,“ dodala Horáčková. I majitel hotelu U Berounky potvrdil hluk. „Někdy je stavba drobátko hlučnější, ale musíme se s tím smířit. Naštěstí v noci pracují blíže k Berounu, takže to tady není tak strašné,“ sdělil Jiří Maleček. Modernizaci železniční trati musely v Srbsku ustoupit i vzrostlé stromy podél trati. „Je to poměrně velký zásah do okolní přírody, který je ale potřeba. V celém úseku Karlštejn – Beroun totiž chceme navýšit rychlost vlaků až na 140 km/h, a proto potřebujeme kolejiště rozšířit a lépe založit trakční vedení. Na řadě úseků také nebyl dobrý přístup k dráze a obslužné silnice byly degradovány nebo zanikly,“ vysvětlil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Prozradil, že obslužné silnice podél celé trati Správa železnic obnoví a bude je možné využít i pro volnočasové aktivity, jako pro cyklistiku nebo in-line bruslení. Propojí se jimi Beroun s Karlštejnem. „Je to velká výzva, protože někdy jsou koleje téměř u řeky Berounky. Úsek Karlštejn - Beroun je velmi náročný nejen proto, že je součástí chráněné krajinné oblasti, ale také kvůli skaliskům, na některých místech jsou až téměř kolmé. Na nástupištích také zvýšíme hranu, aby byly bezbariérová. Ještě musíme dořešit, jakou formou sanovat zastávky, protože v Srbsku mají jasnou představu, jak by mělo nástupiště vypadat. Rekonstrukce by měla podle plánu skončit v červnu roku 2026, ale jelikož nám nahrávají mírné zimy, je možné, že skončí už do konce roku 2025. Poté budeme pokračovat přestavbou stanice Karlštejn,“ uzavřel Svoboda.