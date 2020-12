Paní Jarmila za účasti fotbalových hvězd dostala tento rok v rámci benefičního Superpoháru Ondrášovka Cup, který se konal 2. září v Komárově, sedmdesát pět tisíc korun příspěvek na plošinu, která by jí pomohla pohybovat se bez pomoci v místě jejího bydliště. Těchto peněz ale na místě vzdala pro jiné.

„Pan starosta Jaroslav Klekner mě předtím požádal, abych sepsala tři příběhy dětí, které jsou nějak postižené. To jsem udělala a cílem toho bylo to jedno dítě potom vybrat. Tomu pak ta částka měla být věnována,“ připomíná paní Jarmila.

V Komárově čekalo překvapení

Jenže mezitím, když do Komárova na plánované benefiční utkání přijela, k jejímu překvapení to byla právě ona, komu byla vybraná částka věnována. „Aniž jsem to totiž věděla, tak o mě děvčata z mé organizace napsaly příběh a přiřadily ho mezi ty ostatní. A tím pádem tu částku dali mně,“ vypráví.

Podle jejích slov jí to nedalo a rozhodla se s dětmi, o kterých předtím sama napsala, rozdělit. Každé dostalo po deseti tisících a Organizace svazu tělesně postižených dostala čtyřicet pět tisíc. Tato částka byla následně využita na nákup polohovacích lůžek a dětských vozíčků.

Podle manažerky komunikace Kofoly, pod kterou nyní Ondrášovka patří, Jany Ptačinské Jirátové gesto paní Jarmily nezůstalo nepovšimnuté lidmi, kteří mají na starost projekt Daruj radost. V rámci něj samotní zaměstnanci společnosti navrhují, kdo nebo jaký projekt získá finanční pomoc od firmy. Letos – v době úspor – se rozhodl samotný management vložit do projektu vlastní finanční prostředky a věnoval paní Jarmile sto tisíc korun.

Plošina přeci jenom bude

„Zatelefonovala mi Kateřina Ceralová z Ondrášovky a řekla mi, že mi na plošinu přidají. Zároveň mě paní upozorňovala, že tentokrát si peníze musím nechat,“ směje se a dodává, že je tím dosud velmi dojatá.

Vysněná plošina vyjde asi na pět set tisíc korun a zbylou částku uhradil úřad práce Hořovice. „Paní měla na příspěvek nárok, jen jsme dělali svojí práci,“ říká skromně pracovnice úřadu Václava Kroupová. Plošina by měla být nainstalována v lednu.

Již třináct let je Jarmila Gruntová například předsedkyní organizace Svazu tělesně postižených v Hořovicích. Aktivity ve prospěch handicapovaných a tělesně postižených jsou pro ni srdeční záležitostí, kdy například zřídila půjčovnu kompenzačních pomůcek.