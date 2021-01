/FOTOGALERIE/ Michaela Hrachovcová je učitelkou hry na klavír, zároveň zástupkyní ředitelky v králodvorské hudební škole a také maminkou čtyř dětí. Po nehodě na svém skútru, která se stala loni na podzim, si poranila na dvou místech páteř, což ji upoutalo na invalidní vozík. Nyní musí najít bezbariérové bydlení, k čemuž jí má pomoci veřejná sbírka.

Michaela Hrachovcová rodinou. | Foto: archiv M. Hrachovcové

„Toho třetího října večer jsem jela cestou, kterou dobře znám. Nehoda se stala na křižovatce Pěticestí,“ začíná vyprávění. Když ke křižovatce přijížděla, stalo se, že najednou přestala vidět. „V okamžiku byla všude kolem tma a já neviděla, kam jedu. Vždycky jsem se tam orientovala podle toho kříže u cesty. Když jsem chtěla kolem něho odbočit doprava, jako by se mi náhle ztratil ve tmě,“ popisuje moment po kterém následoval ošklivý pád, když sjela ze silnice. V rychlosti byla vymrštěna do vzduchu a tvrdě dopadla na hlavu do blízkého pole.