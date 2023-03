„Kampaň Světového dne ledvin upozorňuje na to, že 10 až 15 procent populace trpí určitou formou onemocnění ledvin. Česká republika není výjimkou a pacienti přibývají se stárnoucí populací. A dalším faktorem je rostoucí počet lidí s civilizačními chorobami, které následně vedou k onemocnění tohoto orgánu,“ bilancuje primářka.

Lidé strádají kvůli nedostatku slunce. Těchto pět tipů vám vrátí dobrou náladu

Důvodem k otevření berounské dialýzy bylo usnadnění cestování lidem z Berouna a okolí, kteří na umělou ledvinu musí docházet. „Dialyzační péče se obecně snaží přizpůsobit potřebám pacienta. Samotný proces není zas tak náročný, ale trvá čtyři až pět hodin, k čemuž ale musíte ještě přičíst dojíždění. Když to ale opadne, najednou získáte spoustu času, který jinak musíte trávit mimo svůj domov, ale také třeba i zaměstnání. Konkrétně s otevřením našeho centra tak pacientům opadla nutnost třikrát týdně cestovat do Prahy,“ pokračuje primářka.

Domácí dialýza

Novým trendem je, že dialýza se vydává domů za pacienty. Tedy v podobě zmenšené mobilní verze umělé ledviny, která se postupně zavádí. „I to, že pacient chodí na dialýzu třikrát týdně na čtyři až pět hodin, stále se pro něj jedná o kompromis. Takže výhoda v domácí metodě spočívá v tom, že se pacient dialyzuje kratší dobu, ale častěji – třeba pětkrát týdně na dvě až tři hodiny. Jde tak o přiblížení fyziologickému procesu těla, protože přeci jen ledviny pracují 24 hodin denně,“ vysvětluje Novotná.

Péče o ledviny a prevence jsou klíčové

S nemocnými ledvinami se žije těžce a vždy záleží, jakým druhem nemocnění si lidé procházejí. Primářka v této souvislosti upozorňuje, že to je velmi individuální. Existují nemoci, kdy si ledviny stále zachovaly schopnost tělo vody zbavovat, ale neumí zbavit krev nečistot. Pak tu jsou ty, které člověka připraví o úplnou schopnost se vymočit.

Otec u porodu zdarma? Někde platí za kávu a oblečení, jinde za dozor

„V prvním případě je pro pacienta dialýza příjemnější, protože pouze očišťujeme krev. Kdežto když pacient schopnost vylučovat moč ztratil, je na dialýze více závislý, kdy musíme s toxickými látkami odstranit i vodu. V ten moment si musíte pečlivě hlídat i příjem tekutin, který je omezen zhruba na třičtvrtě litru za den. Přičemž se počítá každá potrava, kde se voda vyskytuje – káva, polévka, ovoce a podobně. Když to přeženete, tak se dusíte, protože se vlastně topíte ve vlastní vodě,“ popisuje Novotná.

Nemocná ledvina přitom dle slov lékařky nemusí vůbec bolet a varovné příznaky jsou často přisuzovány jiným potížím. Nejčastěji jimi mohou být například vysoký krevní tlak, otoky dolních končetin, velká únava, výraznější hubnutí či změna barvy a charakteru moči. „Onemocnění ledvin tak postihuje zejména pacienty, kteří mají i další přidružené choroby, jako je cukrovka, kardiovaskulární choroby nebo také některá geneticky podmíněná onemocnění. Při důvodném podezření by určitě pacienti neměli odkládat základní vyšetření u praktického lékaře,“ pokračuje Novotná.

Onkolog Libor Havel: Nádor plic přežívají i ti, kteří by dříve byli dávno mrtví

Předejít nechtěným komplikacím může pomoct kvalitní pitný režim a preventivní prohlídky, které primářka doporučuje především lidem starším 50 let. „Nejde jen o to, kolik toho lidé vypijí, ale hlavně co vypijí. Třeba oblíbené minerální vody nejsou vhodné ke každodennímu pitnému režimu a ledviny zatěžují. Samozřejmě je nezbytný zdravý životní styl. Čili kouření, přemíra alkoholu, nedostatek pohybu či obezita jsou některé z faktorů, které prokazatelně přispívají onemocnění ledvin,“ varuje lékařka.

Dialýza Beroun v ulici Politických vězňů zahájila svoji činnost v roce 2008 a od té doby jejich ambulancí prošlo téměř dva tisíce pacientů. Čtyřicítka se díky centru dočkala transplantace ledvin a více než padesát středisko využívá k takzvané rekreační dialýze. Centrum v neposlední řadě od začátku konfliktu pomohlo i třiceti ukrajinským uprchlíkům. Nyní jich mají v péči dvanáct.