Z balkónu, ze sklepa, ze zahrady, ze společenských místností, z ulice, ale také i z projíždějícího automobilu. Zloději jízdních kol se nezastaví před ničím a kola odcizí téměř odkudkoliv. Počet krádeží narůstá i na Berounsku. Defakto není týden, aby na policejní služebnu nebyla ohlášena krádež nějakého bicyklu. To Deníku potvrdila mluvčí berounské policie Michaela Nováková s tím, že v roce 2017 bylo na Berounsku odcizeno 33 jízdních kol, o rok později pak třicet.

V loňském roce pak nenechavci vzali majitelům 45 jízdních kol. „Letos jich bylo k 21. červenci odcizeno jednadvacet,“ sdělila policistka Michaela Nováková. Objasnit se policii podaří zhruba pětinu krádeží, což vyplývá z policejních statistik za předchozí rok.

Se vzrůstajícím zájmem o cyklistiku roste ochota lidí koupit si dražší jízdní kolo, ale také investovat následně do kvalitnějších komponentů. Za cenu některých jízdních kol byste si mohli pořídit například lehce ojetý automobil ve střední třídě. To moc dobře vědí i zloději.

„Vozím kola na držáku umístěném na tažném zařízení. Když jsem jednou stál v Praze na červené, najednou přiskočili dva muži a chtěli kola sundat. Naštěstí jsem je měl ještě uzamčené kvalitními zámky. Když to zjistili, utekli,“ řekl Deníku svoji zkušenost Jan Černý.

Právě zabezpečení je nejúčinnějším řešením, jak krádeži zabránit. Jenže podle oslovených cyklistů není problém až tak se zabezpečením kola, jako spíše s tím, kam jej postavit. „Vozím s sebou obyčejný zámek. Kolo ale nikdy nenechávám bez dozoru. Je to můj mazlíček,“ směje se Petr Koutecký a jedním dechem dodává: „Ve většině měst není možnost, kam kolo dát. Když jsme vyrazili jednou do Rakovníka a chtěli se v centru najíst, nebylo kam kolo umístit. Takže jsme si kola pohlídali navzájem a poté je opřeli o zdejší strom. Podle mne chybí určitá bezpečná zázemí pro cyklisty.“

„Jelikož jsou zloději kol stále vychytralejší a mají lepší vybavení, je vhodné zvolit to správné zabezpečení, které bude co největší překážkou. To nejlepší, co můžeme udělat, je danou osobu od nekalých úmyslů odradit a zabezpečit bicykl bezpečnostním zámkem a cykloalarmem, které zaručeně ochrání vaše kolo či elektrokolo,“ sdělila policistka Michaela Nováková s tím, že v případě skladování kola ve společných prostorách je vhodné zde ještě vybudovat další zabezpečení.

V Berouně mají cyklisté možnost ponechat svá kola v takzvaných cykloboxech, za několik málo měsíců pak vyroste poblíž autobusového nádraží cyklověž. Místostarosta Berouna Michal Mišina již dříve sdělil, že podle zkušeností starostů z jiných měst je cyklověž bezpečná a někteří si nechávají na kole batůžky s věcmi.

Co radí policie?



Pokud si koupíte zámek, je nutné dodržovat i několik bezpečnostních zásad. Zámek jistě udělá mnoho a alarm také, ale je vhodné:



1. uzamykat kolo či elektrokolo na takových místech, kde nebude mít zloděj dost času ho ukrást. Jsou to místa, kde se pohybuje hodně lidí. Nespoléhejte jen na kamery městské policie.

2. kolo uzamykejte jen k pevným předmětům, které jsou ukotveny do země, zdi apod.

3. vhodné je uzamknout své jízdní kolo dvěma či více zámky, jeden přes rám a druhý přes přední či zadní kolo.

4. než se od svého kola vzdálíte, sundejte z něj vše, co lze snadno ukrást (jedná se například o světla, brašny).

5. nevýhodu mohou být také "rychloupínáky", díky kterým lze např. snadno povolit přední či zadní kolo, podle toho, které jste připoutali např. ke stojanu, a kolo ukrást.



Zdroj: Policie ČR