/FOTO, VIDEO/ Na točenou nebo kopečkovou, smetanovou nebo sorbet. Dříve se stály fronty na banány, dnes se stojí na dobrou zmrzlinu. Porozhlédli jsme se, kde na Berounsku stojí fronty před zmrzlinou, což dává tušit, že bude opravdu vynikající.

Fronta u zmrzliny znamená, že bude dobrá. Deník vyrazil na sladkou ochutnávku | Video: Hájíčková Jana

S průzkumem jsme začali v Občerstvení u Plzeňské brány v Berouně. Tady se stála fronta na točenou smetanovou vanilkovou s čokoládovou a sorbet banánovou s jahodovou. Malá porce (0,05 l) za 35 korun, velká (0,1 l) za 40 korun a mají zde i speciální cenu pro děti do 100 cm, ty ji dostanou za 15 korun. Bylo také možné si připlatit 10 korun za větší kornoutek nebo zdobení čokoládou a cukrovými kuličkami za 25 korun. Nabízejí zde i posyp za 10 korun - oříškový, lentilky nebo griliáš. Lidé si na zmrzlině pochutnávali na lavičkách na pěší zóně.

Výtěžek z prodejní výstavy v ZŠ Počaply pomůže dětskému domovu v Berouně

Fronta byla také u stánku před berounským Kauflandem, kde nabízejí zmrzlinu z Opočna. Malá vyšla na 40 korun, velká na 50 korun. Nabízeli zde vanilkovou a příchuť sušenka. Vedle stánku jsou stolečky se židličkami, kde se dá posedět. Frontu jsme zastihli také na čerpací stanici v Litni. Zrovna zde nabízeli letošní novinku - příchuť makronka s vanilkovou. Vanilková zde patří k tradici a vždy je doplněna nějakou zmrzlinou s příchutí. „Letos budeme nabízet ještě další novinky: yuzu citron, capuccino, ledovou malinu a kefír meruňka. Nejvíce se ale lidé ptají po slaném karamelu, který máme také na skladě. Ten je většinou během jednoho dne pryč,“ prozradila majitelka Monika Lebedová. Upřímně tady jsme si pochutnali na zmrzlině nejvíce, a tak nás zajímalo, v čem tkví její úspěch.

Malá slečna si pochutnává na zmrzlině v Berouně u Plzeňské brány.Zdroj: Deník/Jana Hájíčková

„Určitě je to strojem Carpigiani. Máme ho z Itálie a stál 800 000 korun. Bohužel i náhradní díly jsou dosti drahé, ale zmrzlinu krásně našlehá a nezastavuje se. Některé stroje po natočení tří, čtyř zmrzlin se zastaví a potřebují nachladit,“ vysvětlila Lebedová, která bere směsi na přípravu zmrzliny z Ústí nad Labem. I v Litni mají speciální cenu pro děti do 6 let. Zmrzlina pro ně stojí 10 korun. A také pro celou rodinu, za 4 zmrzliny zaplatí rodina 140 korun. Ostatní dají za malou 33 korun a za velkou 40 korun. Zmrzlinu mohou zájemci dostat i do termokelímku za 10 korun, nebo do kornoutu namočeném v čokoládě či v cukrovém posypu za 15 korun. Bohužel ale u čerpací stanice žádné posezení není, a tak mnozí přecházejí silnici a míří k jediné lavičce na rohu ulic Chrástecká a Nádražní. „Jdeme si ji slízat na dětské hřiště,“ prohlásila rodina z Karlštejna.

Čarodějnice letos v Králově Dvoře přesunuli do stanu. Dorazilo na sedm set lidí

Samozřejmě jsme nemohli vynechat vyhlášenou zmrzlinu v Hýskově. I zde se tvořila fronta. Točená byla vanilková s čokoládovou, přičemž čokoládová byla sorbetem bez smetany. A dále sorbety - černý rybíz s růžovým grepem. Malá porce vyšla na 40 korun, velká na 45 korun. A kromě točených byly v nabídce i kopečkové - smetanové pistáciová a lískový oříšek a sorbety švestková, jahodová, hrušková, broskvová, mango, papaya a mandarinka. Dva kopečky vyšly na 45 korun. Švestka s mangem chutnaly výtečně. Zákazníci zde mají dostatek laviček v ulici Na Břasích. Hýskovskou zmrzlinu vyrábí Jan Blahovec. „Nejprodávanější zmrzlinou je točená vanilka. Letos jsme přichystali novou točenou jahodovou. Vylepšili jsme recepturu a dali do ní více jahod,“ řekl Blahovec s tím, že nachystal i novinky mezi kopečkovými. „Dosud jsme nabízeli pistácii a oříšek, teď přibude kešu, oříšky v čokoládě a obohatíme čokoládovou o karamel, pomeranče a oříšky, což bude další verze čokoládové,“ vyjmenoval zmrzlinář, který má kromě Hýskova další prodejnu v Králově Dvoře.

Nabité léto na Berounsku. Těšte se na muziku pod širým nebem, street food i trhy

Hýskovskou zmrzlinu nabízí také Občerstvení Na správné vlně v Loděnicích. V době naší návštěvy byla k mání točená vanilková se sorbetem meruňkou. Malá stála 25 korun, střední 35 a velká 45 korun. V nabídce byl i kornout bez lepku za 5 korun a za stejnou cenu i velký kornout. K posezení zde byly dvě barové židličky. V Hořovicích v Cukrárně Dianka nabízeli kopečkovou italskou zmrzlinu od La Panna Gelato. Příchutě byly vanilka, šmoula, slaný karamel, citron a mandarinka, kopeček za 20 korun. Uvnitř cukrárny jsou stolečky se židličkami. V létě potom točí zmrzlinu z Opočna, malou porci za 35 korun, velkou za 40 korun.