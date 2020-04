Zoologické zahrady a zooparky jsou kvůli obavám ze šíření koronaviru uzavřené už od poloviny března. Ztráty se za březen a duben vyšplhaly až ke 100 milionů korun. Podle nových vládních nařízení mohou zoo tedy venkovní prostory otevřít už v pondělí 27. dubna a ty vnitřní 25. května. Zajistit musí ale online prodej vstupenek, stojany s dezinfekcí, roušky pro personál, informační cedule nebo připravit nový provozní řád.

Původní nadšení, že mohou v pondělí konečně přivítat první návštěvníky, vystřídalo například u provozovatelů Zooparku Zájezd u Kladna rozčarování. To když zjistili, jaké požadavky musí zoo splnit. "Studujeme detaily vládního nařízení – prodej vstupenek online a ne na místě, ale zároveň možnost v zoo prodávat suvenýry, vstup jen 150 osob na hektar areálu na celý den, takže když všichni přijdou dopoledne, zoo bude po zbytek dne prázdná. Ne všichni mají chytré mobily a jestli k nám přijede dědeček s vnoučaty, co budeme moci udělat?" Posteskli si na svých facebookových stránkách. Zároveň se ale hodlají k této výzvě postavit čelem a udělat vše proto, aby otevřít mohli. "Řešíme to a dáme vám vědět, jak to bude fungovat."

Podobné pocity jako v Zájezdu u Kladna zavládly v soukromé zoo Statek u Merlina v Chyňavě na Berounsku "Sice můžeme otevřít, ale nesmíme zde prodávat vstupenky, nesmíme vozit na ponících (neboť se zaměstnanci nesmí potkávat s návštěvníky) a nesmíme prodávat občerstvení. V areálu může být pouze 150 návštěvníků na 1 ha - to jediné nás netrápí, neboť rozloha našeho zooparku má 7 ha." Píšou na svém facebookovém profilu. Tady plánují oficiální otevření až na 1. května, aby stihli vše nachystat. "Abychom vyhověli aktuálnímu nařízení vlády, tak spouštíme eshop na prodej vstupenek a darkových voucherů". Stejně jako Zoopark Zájezd, jsou i oni na příjmech od návštěvníků závislí, při dlouhodobém uzavření by jim hrozil krach.

Další středočeský zoopark, který musel uzavřít v březnu své brány je v Zelčíně u Mělníka. Je zaměřený především na domácí zvířata, ale uvidíte tu teď třeba i klokanici s mládětem v kapse. Tady mají venkovní výběhy přístupné bez vstupného, takže je můžete navštívit už o tomto víkendu. Na místě funguje i stánek s občerstvením. Nabízejí také pronájem raftů a přijet sem můžete i s karavanem.

"Pro stanaře, obytná auta a karavany máme nyní v nabídce Bezkempu výjimečné místo pro ubytování. Vedle Vltavského plavebního kanálu a přímo u nového kontaktního výběhu." Uvádějí na svých stránkách. Jinak ale letošní sezonu nazvali, že je "sKORONAnic". Samotný areál zooparku totiž zatím zůstává uzavřený, stejně jako Hostinec U Bedřicha, který k němu patří. Když už sem ale pojdete, můžete vzít děti třeba i na naučnou stezku Vrbno - Zelčín.

Vládní opatření se týkají i velkých zoologických zahrad - například ta pražská bude sice od 27. dubna znovu otevřená, ale také v omezeném režimu. Vnitřní expozice a pavilony budou nepřístupné. Vstupenku si budete moci zakoupit pouze elektronicky a omezený je i maximální možný počet návštěvníků, který za den činí 8500 lidí.