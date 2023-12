Vystudovala jste Mezinárodní konzervatoř v Praze, obor populární hudba a zpěv. Byla to jasná volba?

Jako zadní vrátka jsem se ještě vyučila kadeřnicí. Ale už na konzervatoři jsem působila v divadle Semafor, i když jsme do třetího ročníku měli zakázáno někde vystupovat. A právě v Semaforu jsem před několika dny dostala roli ve hře Jsem Jam. Premiéra má být na začátku června, první čtená zkouška bude 13. ledna. Scénář mi má přijít tento týden, už se moc těším.

Komárovský vánoční strom postoupil do krajského kola. Dáte mu svůj hlas?

V Základní škole ve Tmani vyučujete hudební výchovu na prvním stupni. Zvládnete časově zkoušky v Semaforu?

Máme úžasnou paní ředitelku, která mi vychází maximálně vstříc, takže se určitě nějak dohodneme.

Nazpívala jste zatím tři písničky - a dvě z nich byly velmi úspěšné.

První dvě písničky, které dostaly název Neměnná a Anděl, pro mě složil Karel Peterka. Singl Neměnná získal ocenění zlaté České dvanáctky a platinové České dvanáctky v rádiu Český rozhlas Dvojka. Při přebírání ceny jsem se seznámila s Viktorem Dykem, kterého jsem oslovila, jestli bychom spolu něco nenazpívali. Složil pro nás písničku Najednou, se kterou jsme opět vyhráli hitparádu v Českém rozhlase Dvojka. Všechny písničky jsou ke zhlédnutí na youtube.

Zdroj: Youtube

Jste také na instagramu?

Právě se snažím rozjet instagram aneta_spackova, zatím mám 908 sledujících.

Chtěla byste jednou zpívat i v muzikálech?

Myslím si, že na to nemám, nikoli pěvecky, ale psychicky. Určitě bych ale chtěla mít své publikum, koncerty a na nich nejvýš 500 lidí. To by mi stačilo.

Farma představila systém založený na koloběhu vody mezi rybami a rostlinami

Jaké jsou vaše další plány do budoucna?

Ráda bych vydala album. Začala jsem si psát sama písničky. Skládám si hudbu u piana, ale nejsem si úplně jistá, a tak mi budou pomáhat přátelé.

A co rodina?

Z Tmaně jsem se odstěhovala před pěti lety k příteli do Králova Dvora, ale rodinu zatím neplánujeme. Ve škole mám spoustu dětí kolem sebe, to mi stačí.