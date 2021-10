Zpoždění na vlakové lince z Berouna do Prahy potrvají ještě čtyři roky

Otravná zpoždění, které nabírají vlaky na trati 171 mezi Prahou a Berounem, jen tak nezmizí. To v sálu hořovické radnice potvrdil středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký při setkání hejtmanky Petry Peckové se starosty obcí z Berounska. Trasa je momentálně na maximální kapacitě a ideální řešení neexistuje. Cestující budou tedy muset vydržet až do roku 2026, kdy by měly být opravné práce dokončené.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Problematickou trať již přes rok sužují výpadky a nepravidelnosti provozu způsobené probíhající modernizací úseku. Očekává se mírné zlepšení situace, nikoliv ale jejího vyřešení. „Tam bohužel nebudou ani v tuto chvíli nejlepší zprávy. Absolvoval jsem několik jednání s ministerstvem dopravy. Situaci se sice podaří trochu zlepšit od prosince letošního roku úpravou jízdního řádu, nicméně problémy zde nevymizí. Povedlo se alespoň zajistit, že některé rychlíky směrem do Prahy budou stavět i v tom vnitřním pásmu, aby se ulevilo osobní dopravě a aby ty nepravidelnosti nebyly tak veliké,“ vysvětlil Borecký. Školy na Berounsku bojují s koronavirem. Zavírání zatím nehrozí Přečíst článek › Pro maximálního vytížení tratě se tedy cestující budou muset obrnit trpělivostí i na příští čtyři roky. „Kapacita trati je prostě vyčerpaná a její rekonstrukce potrvá minimálně do roku 2026. Lze tedy očekávat v následujících čtyřech letech, že problémy na tomto úseku neustanou,“ dodal radní.