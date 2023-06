V neděli musely záchranné složky zasahovat u dalších dvou případů pádu člověka ze skály. Sobotní uklouznutí pětadvacetiletého muže u lomu Velká Amerika skončilo tragicky.

Středočeští hasiči zasahovali u zříceniny hradu Zbořený Kostelec. | Foto: HZS Středočeského kraje

Podle mluvčího středočeských hasičů Jana Sýkory došlo k prvnímu z nedělních případů kolem druhé hodiny odpoledne. Hlášená byla osoba, která měla spadnout pod hradby u zříceniny hradu Zbořený Kostelec na Benešovsku, a to do nepřístupného terénu.

„K případu vyjeli lezci z Benešova a místní dobrovolná jednotka. Zasahovaly tam i dva vrtulníky, jeden zdravotnické záchranné služby a jeden s leteckými záchranáři,“ potvrdil Deníku Sýkora s tím, že v tomto případě člověka našly pozemní jednotky a naložily ho do nosítek. Následně ho letečtí záchranáři transportovali na palubu vrtulníku a na nedaleké loučce ho poté předali do vrtulníku zdravotnické záchranné službě, která ho převezla do benešovské nemocnice.

K druhému nedělnímu případu došlo nedlouho poté v okamžiku, kdy se hasiči od prvního incidentu vraceli zpět na základnu. Podle Sýkory se měl muž nedaleko Svatého Jana pod Skalou skutálet dolů ze skály. Pád byl dlouhý přibližně padesát až sedmdesát metrů. „Nejdříve byl povolán vrtulník, který se vracel z prvního případu. Nakonec ale nezasahoval, protože se našim lezcům podařilo osobu najít a pomocí čtyřkolky dopravit ke zdravotnické záchranné službě,“ upřesnil Sýkora. I v tomto případě byl muž přepraven do nemocnice.

Sobotní pád mladý muž nepřežil

I v sobotu musely záchranné složky zasahovat u pádu muže ze skály. Tragická nehoda se stala také krátce po druhé hodině odpoledne, a to U Mořiny na Berounsku. 25letý muž tam uklouzl a následně spadl do lomu Velká Amerika.

Mladý muž zemřel po pádu do lomu Velká Amerika

„Hlášení přišlo v sobotu ve 14:20 hodin. Měli jsme hlášený pád muže z velké výšky. Podle svědků k tomu pravděpodobně došlo nešťastnou náhodou,“ potvrdila Deníku mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová s tím, že muž bohužel na následky zranění zemřel.