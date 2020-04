Za zhruba měsíc by se měly otevřít základní škol pro žáky prvního stupně, navíc s tím, že rodiče se mohou sami rozhodnout, zda své dítě do školy pošlou či nikoliv. Zřizovatelé škol zatím ve většině případech vyčkávají na konkrétní informace a pokyny, které zatím nedorazily.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

V Králově Dvoře mezitím chtějí pomocí ankety mezi rodiči zjistit, kolik dětí by se mohlo v květnu do školních lavic vrátit. Kvůli vládním opatření v boji proti šíření nemoci Covid-19, jsou již téměř půldruhého měsíce uzavřené základní, střední a vysoké školy. Vláda před několika dny oznámila, že se v rámci uvolňování přijatých nařízení otevřou základní školy pro žáky prvního stupně, ovšem rozhodnutí poslat děti do školy bude zcela na rodičích. Do konce roku pak již nedojde k obnovení povinné školní docházky a také výuky v klasickém rozsahu.