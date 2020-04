Zřizovatelé školských zařízení nyní čekají na konkrétní pokyny od vlády. V představeném plánu se nepočítá s tím, že by se do školních lavic vrátili všichni žáci prvního stupně.

Podle šéfa resortu školství Roberta Plagy mají rodiče možnost volby, zda své dítě do školy pošlou či nikoliv. V tuto chvíli tak zřizovatelé jednotlivých školských zařízení řeší, jak se k celé záležitosti postavit. Deníkem oslovení zástupci obcí a měst v současné době hlavně vyčkávají na konkrétní pokyny vlády. Jako například v Berouně.

„V tuto chvíli čekáme na oficiální informace a pokyny od státu nebo Středočeského kraje, kterými se budeme řídit. Tento způsob se nám v minulosti osvědčil, proto tak budeme postupovat i nadále. Nemůžeme se řídit jen zprávami z médií nebo sociálních sítí,“ uvedli představitelé města na oficiálním webu města Beroun s tím, že až bude znám jasný harmonogram pro oblast školství, dohodne se město Beroun jako zřizovatel s řediteli jednotlivých základních a mateřských škol na konkrétních krocích.

Situaci zatím nechtějí příliš komentovat ani v sousedním Králově Dvoře. „S řediteli základních škol máme naplánovanou schůzku na pondělí. Rád bych znal jejich názor a poté se dohodneme, co bude dále. V současné době se připravujeme prioritně na zasedání zastupitelstva,“ řekl Berounskému deníku ve čtvrtek dopoledne starosta města Petr Vychodil s tím, že následně se bude vedení města zabývat a prostudovávat materiály a doporučené postupy od vlády či kraje. Podobně reagují i další starostové, ředitelé škol zatím nechtějí věc blíže komentovat.

Podle ministra školství Roberta Plagy vláda při rozvolňování opatření respektovala epidemiologické hledisko. I proto se ve vládním plánu počítá s dobrovolností rodičů o umístění dítěte do školy. Toto se ovšem nelíbí rodičům. Podle některých měly být školy do konce roku uzavřené, výjimku by měli mít jen žáci devátých tříd či letošní maturanti.

„Je to pro nás všechny těžké i pro mého desetiletého syna let. Nedovedu si představit že budou sedět ve škole v roušce, za mě nesmysl, základní školy to zvládnou být doma. Ale jsem pro ať jdou deváté třídy, všechni studenti, kteří končí. Ať jim umožní ukončit vzdělání. Ve školách budou mít prostoru dost, aby dodrželi rozestupy a vše potřebné,“ napsala Gabriela Kulhánková.

„Ze škol se tak stanou hlídací zařízení. Vůbec si nedokáži představit, jak to bude ve škole fungovat. V lavicích při dostatečném rozestupu nebudou muset mít děti roušky, když ale půjdou například k tabuli, budu jim muset pomoci roušku nasadit. Je navíc nereálné uhlídat děti, aby všechna ta hygienická nařízení dodržovaly. Jsou to děti,“ řekla Deníku učitelka prvňáčků, která si nepřeje být jmenována ale redakce její totožnost zná. „Navíc jsou tu mnohem starší kolegyně a kolegové, kteří mají strach o své zdraví. Podpis prohlášení jejich obavy rozhodně nesníží.“