„Do kontrol jsme investovali dost peněz. Jde ale o pozitivní rozhodnutí jak pro sport jako takový, tak samozřejmě i pro nás. Pořád tu je ale ten pocit, jestli to tak zůstane napořád, nebo jestli si za dva měsíce někdo nevzpomene, že se to znovu bude zavádět a zase z toho všichni budeme mít špatnou náladu,“ uvedl předseda sportovního spolku Pavel Veselý s tím, že návštěvnost centra byla v časech opatření zhruba na polovině v porovnání s rokem 2019.

Na sportovištích společnosti Berounská sportovní, například na zimním stadionu a v aquaparku, konfliktů v poslední době spíše ubývalo. „Jsme za změnu rádi. Na druhou stranu musím říct, že prokazování bylo v poslední době bez jakýchkoli dohadů či negativních reakcí ze strany návštěvníků,“ potvrdil ředitel společnosti Antonín Marx, který věří, že návštěvnost se postupně dostane na úroveň z doby před covidem.

Také v berounském sportovním centru Eden změny vítají všemi deseti. „Jsme za to moc rádi. Když si vezmete, že sportovci z velké části patří k lidem, kteří věří svému tělu, a tím pádem se nechtěli očkovat, myslím, že tohle je pro ně jen přínos. Zároveň i pro nás, protože jsme samozřejmě museli dodržovat vládní nařízení a vše poctivě kontrolovat,“ vysvětlil manažer centra Jan Šimko.

V centru očekávají zvýšení návštěvnosti. Je ale otázkou, zda se vrátí všichni někdejší klienti. „Problém je v tom, že jak byl loni téměř půl roku lockdown a museli jsme být zavření doma i přes nejsilnější část sezony, lidé se naučili sportovat doma nebo venku a zvykli si na to. Někteří také hodně investovali do vybavení, takže už nebudou chodit do fitka a platit za vstup,“ poznamenal manažer s tím, že to může trvat delší dobu, než lidé zase začnou vyhledávat sociální kontakty a do center se vracet.

V hořovické kavárně Včera rozhodnutí vítají, stále jsou ale opatrní. „Virus tu mezi námi stále je a ve vedlejších prostorech kavárny máme službu pro klienty s demencí, takže se snažíme o jejich maximální bezpečí,“ připomněla Veronika Maslíková, ředitelka organizace Dementia, která kavárnu provozuje.

Ani tam se přitom nevyhnuli konfliktům. „Musím říci, že většina hostů je báječná a fungovalo to bezvadně. Jenže pak se našli lidé, kteří do kavárny vyloženě přicházeli provokovat. Schválně vcházeli dovnitř bez respirátoru, dožadovali se kávy a tím dost znepříjemňovali situaci. Myslím si, že se to děje jen kvůli tomu, že jde o nařízení. Když to nebude striktně nařízeno, lidé budou mít větší tendence k ohleduplnosti,“ dodala Malíková, která očekává, že s rozvolněním se tržby v kavárně určitě zvednou.