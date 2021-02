Podstatné je si ale uvědomit, že zvěř se v tomto období v lesích nekrmí, protože si i v zimních měsících stále dokáže najít potravu sama, ale pouze přikrmuje.

Myslivci v těchto časech tak zajišťují zvěři potravu navíc, aby mohla v klidu přečkat zimu. Rozhodne-li se někdo zvířatům přilepšit, úplně nejideálnější je se spojit s místním mysliveckým hospodářem a nabídnout pomoc. Pokud pomoc potřebují, tak ji velice rádi přivítají a zcela jistě poradí, co dělat.

„Úplně nejideálnější je, když si člověk zjistí tam, kde žije, který myslivecký spolek v místě funguje, a domluví se na nějaké spolupráci,“ konstatuje místopředseda berounského okresního mysliveckého spolku Václav Dlouhý a dodává, že přehled o všech hospodářích v regionu má mít k dispozici odbor životního prostředí na městském úřadě v Berouně a Hořovicích.

„Pokud se přesto lidi rozhodnout donést něco na zub zvěři sami, což se často děje, je vždy důležité si uvědomit, zda je pro ně potrava zdravá. Určitě by se neměly nosit zbytky z kuchyně. Prase sice sežere všechno, protože je všežravec, ale ta ostatní spárkatá zvěř, jako je srnčí, jelení, dančí či mufloni, jsou přežvýkavci, kteří mají úplně jinak nastavenou mikroflóru v žaludku i ve střevech,“ vysvětluje Dlouhý.

Když zvěř pozře takovou závadnou potravinu, dochází k náhlé změně v jejich zažívacím traktu, a zvíře velice trpí. „To potom dopadá velmi špatně, kdy dochází k průjmovým stavům, nebo v tom opačném případě k zácpám, což je, jak si každý dokáže představit, po zdravotní stránce velmi zlé,“ říká Dlouhý.

Určitě není správně v lese vytvářet svévolné hromady potravy, a už vůbec ne pečiva. „S malým množstvím suchého pečiva není problém do té chvíle, kdy navlhne a začne hnít. To může ublížit právě té vysoké zvěři, která je na potravinovou skladbu hodně choulostivá,“ doplňuje myslivecký hospodář z Vráže Roman Tenkrát.

Myslivci pravidelně na svých honitbách každý týden zakrmují na krmelcích. „Tam určitě není potřeba něco nechávat. Celkově zvěř nějakou nouzí netrpí,“ vysvětluje Tenkrát. Ideálně, pokud lidé chtějí pomoct, nebude vadit menší množství ovoce či zeleniny, která není plesnivá. Dobrý nápad je takovou potravu nějak napíchnout na větve stromů, kam zvěř dosáhne, aby se neválela po zemi.

„Když to lidé poházejí po zemi, tak je jisté, že to spořádají prasata. Přídavek uvítá i ptactvo, kdy není od věci někde na stinném místě pověsit lojovou kouli,“ uzavírá Tenkrát, který zároveň doporučuje být v zimě ke zvěři více ohleduplný, kdy potřebuje hlavně odpočívat. Není tedy dobré ji nějak vyhledávat a rušit, protože vynuceným přeběhnutím do nového úkrytu vydává zbytečnou energii, čímž se vyčerpává.