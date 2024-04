Zvon Prokop, odlitý v roce 1517 mistrem Bartolomějem z Nového Města pražského, se do obce vrátí po třiceti letech.

„Akce začne v 10 hodin slavnostním zahájením před budovou základní školy. Návštěvníci si poté budou moci prohlédnout nejen školu, ale také historický zvon Prokop, který bude ve 13 hodin slavnostně odhalen před vchodem do budovy školy a požehnán farářem Zdislawem Ciesielskim z Žebráku,“ říká starostka obce Suchomasty Iva Kinclová. A právě v jednu hodinu dorazí i pouť s poutníky, kteří vyjdou z nedaleké Tmaně.

Zvon přivítají bohatým programem

Nebude chybět ani vystoupení dětí ze zdejší mateřské a základní školy a také bývalých žáků této instituce. „Ve 14 hodin bude na programu divadelní představení pro děti Vítejte v džungli pod taktovkou Martina Kollera a od 16 hodin Hudební cesta časem zpěváka Martina Krulicha, který zazpívá šlágry Waldemara Matušky nebo Jiřího Suchého,“ předestřela starostka. V areálu školy se budou konat workshopy a nebudou chybět stánky s nejrůznějším zbožím včetně občerstvení. Na hřišti se pak odehraje mini fotbalové utkání a vystoupení místních žen a dětí na trampolínách. V areálu sokolovny budou pro děti připravené atrakce jako kolotoč nebo houpačky. „V restauraci Kulturák chystáme výstavu fotografií,“ dodala Kinclová.

Zvon Prokop čekal na opravu 30 let v Žebráku:

Zdroj: Hájíčková Jana

Obec původně chystala slávu na Velikonoce, ale ještě nebyly dokončeny úpravy kolem zvoničky. O renovaci zvonu Prokop se postaral zvonař Michal Votruba, který si zvon vyzvedl na začátku ledna v kostele sv. Vavřince v Žebráku a převezl do své dílny v Myslkovicích. V Žebráku měli zvon uschován třicet let v mezidveří bočního vchodu, který proto nemohli používat. V létě by měl být po celkové rekonstrukci vchod znovu zprovozněn.

Suchomasty plánují nechat vyrobit u zvonaře Votruby i druhý zvon a právě na Jiřské pouti na něj chtějí vyhlásit sbírku. „Snad se nám podaří vrátit do zvoničky i druhý zvon,“ přeje si starostka Iva Kinclová.

„Zvon jsme očistili a vyměnili čepy. Také jsme dotáhli matice. Zvon přivezeme do Suchomast v pátek 26. dubna a 2. května bychom ho měli montovat zpět do zvonice,“ řekl Votruba. Zvon ze začátku 16. století je vzácný, a tak nemůže být napojen na elektřinu. Bude se s ním zvonit pouze při zvláštních příležitostech. V barokní zvoničce na Borku vždy visely zvony dva. „Za první světové války byl ale druhý zvon roztaven na výrobu zbraní. Po válce byl vyroben náhradní, který ve zvoničce visel jedenáct let. Pak přišla druhá světová válka a osud zvonu se opakoval. Druhý zvon byl naštěstí menší, a tudíž byl ušetřen,“ uzavřela Kinclová.