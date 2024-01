Do zvoničky v Borku se po třiceti letech vrátí zvon ze šestnáctého století

/VIDEO, FOTO/ Přes pět set let starý zvon z Borku u Suchomast, který byl uložen v kostele sv. Vavřince v Žebráku, čeká renovace. Na začátku tohoto týdne už ho zvonař Michal Votruba stěhoval do své dílny v Myslkovicích. Po třiceti letech se zvon opět vrátí do borecké zvoničky. Poprvé by se měl rozeznít na Velikonoce.

500 let starý zvon se vrátí do zvoničky v Borku | Video: Hájíčková Jana

Podle Votruby by zvon, který vyrobil v roce 1517 mistr Bartoloměj z Nového Města pražského, neměl mít zásadní vady. „Z Borku musel být odvezen, hrozil mu pád, protože zvonička byla v dezolátním stavu. Proto zvon před třiceti lety sundali a převezli do Žebráku,“ vysvětlil zvonař. „Naším úkolem je zvon očistit, zkontrolovat a vyměnit čepy, na kterých se houpá v ložiscích,“ dodal Votruba. Zdroj: Hájíčková Jana Na převoz zvonu dohlížela Iva Kinclová, starostka Suchomast, pod jejichž správu Borek spadá. Právě starostka před časem oslovila Římskokatolickou farnost v Žebráku, zda by zvoničku v havarijním stavu Suchomastům darovala, aby mohla být opravena. Rekonstrukce pak proběhla v minulém roce. Suchomasty musely také odkoupit pozemek, na kterém zvonička stojí, od pěti soukromých majitelů. Na Berounsku v noci hořela chata. Škoda je za skoro půl milionu „Letos ještě plánujeme upravit okolí. Zbavit se náletových dřevin a vysadit ovocné stromy. Dříve tady býval višňový sad. Také chystáme lavičky. Je odtud krásný výhled do okolí,“ uvedla starostka a potvrdila, že slavnostní otevření zvonice se chystá na Velikonoce. Přesné datum a program slavnosti zveřejní obec na svém facebooku. Zvon ze začátku 16. století je vzácný, a tak nemůže být napojen na elektřinu a smí se s ním zvonit pouze při zvláštních příležitostech. V barokní zvoničce vždy visely dva zvony. „Za první světové války byl ale druhý zvon roztaven na výrobu zbraní. Po válce byl vyroben náhradní, který ve zvoničce visel jedenáct let. Pak přišla druhá světová válka a osud zvonu se opakoval. Druhý zvon byl naštěstí menší, a tudíž byl ušetřen,“ dodala Kinclová. Projekty roku 2024 na Berounsku: školní tělocvična i domov pro seniory Suchomasty plánují nechat vyrobit u zvonaře Votruby i druhý zvon, o Velikonocích na něj chtějí vyhlásit sbírku. V kostele sv. Vavřince v Žebráku nemohli třicet let používat boční vchod, protože borecký zvon byl uložen v mezidveří. „V létě bude probíhat venkovní rekonstrukce, tak konečně vchod zpřístupníme,“ liboval si místní farář.

