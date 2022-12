Podle jeho slov to ale nejsou jen energie, co tlačí vstupné nahoru. Jde také o ceny chemikálií používaných k čištění vody, jako je například chlor. „Mnoho našich dodavatelů je v této době nuceno zdražovat a my se tím musíme vypořádat. Jako příklad mohu uvést poslední skokové navýšení ceny plynného chloru, který používáme jako primární dezinfekční činidlo pro bazénové vody,“ vysvětlil Marx.

Současně se zdražováním se vodní centrum musí vydat cestou úspor. S tím má pomoci nedávno spuštěná recyklační linka na vodu Rewat, která má ušetřit až tisíce litrů vody ročně, a tím i několik milionů korun za nákup ředící vody z řadu. Jak připomněl Marx, zařízení je v provozu zatím relativně krátce a stále probíhá jeho optimalizace. „Nicméně už mohu avizovat, že dosahujeme na některých okruzích úspor prací vody nad 70 procent. Což je zatím v této fázi fantastické číslo,“ poznamenal Marx.

Hygienici tápou a ve Zlíně nové zařízení zatím stojí, v Berouně ušetří miliony

Jen díky tomu je podle něho možné zvýšit cenu vstupného o plánovaných 20 procent. „Rewat má za úkol šetřit, což se daří. Ale bohužel ne tolik, aby nemuselo docházet ke zdražení vstupného. Zařízení pracuje výborně, nicméně má limitované možnosti a kapacity. Ale kdybychom jej neměli, museli bychom zvyšovat ceny ještě více. Současné navýšení je tak kompromisem toho, co si myslíme, že je pro naše návštěvníky ještě akceptovatelné a co je zároveň náš, potažmo městský rozpočet schopen unést,“ vysvětlil ředitel Berounské sportovní.

Tipsport Laguna čelila tlaku drahých energií už loni. Tehdy to ale ještě ustála a zdražovat se nemuselo. Letos už to bylo neodvratné. Za hodinu návštěvy nyní dospělý zaplatí 140 korun, o víkendech a svátcích 160 korun. Vstupenka pro dítě stojí 85 korun ve všedních dnech a 95 o víkendech a svátcích. S dvacetiprocentním navýšením ceny výrazně vzrostou.